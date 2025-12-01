Tin không khí lạnh mới nhất: Từ đêm mai, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/12), đang có một bộ phận không khí lạnh mới di chuyển xuống nước ta.

Gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ; sau đó lan sang các khu vực khác.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 15–18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Một đợt không khí lạnh mới đang tràn xuống nước ta gây mưa diện rộng tại Trung Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 2–5/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/12

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.



