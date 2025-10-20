Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi mưa to

20-10-2025 - 19:10 PM

Từ đêm nay, không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ khiến trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét dưới 16 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (20/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Từ đêm 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi mưa to- Ảnh 1.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao sẽ gây mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (Ảnh: Tiền phong).

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

