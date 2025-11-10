Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

10-11-2025 - 17:47 PM | Xã hội

Dự báo, ngày 12/11, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới, trời chuyển rét về đêm và sáng, ban ngày có nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc duy trì trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm cao gây ra tình trạng nồm ẩm. Thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày mai 11/11, khả năng sang ngày mai mưa giảm dần.

Khoảng ngày 12/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc trời chuyển rét vào đêm và sáng, chấm dứt nồm ẩm, ban ngày có nắng, nhiệt độ khoảng 26-27 độ C, về đêm trời rét 18-19 độ C.

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm- Ảnh 1.

Dự báo tình trạng nồm ẩm ở Bắc Bộ sẽ kéo dài hết ngày mai.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/11

Thời tiết Hà Nội có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 22-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

