Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 25/11, miền Bắc chuyển rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Hà Nội từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Nam Giang.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều tối 23/11 đến sáng 25/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Năm nay, không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống nước ta khá sớm. Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn đã gây ra những đợt mưa lũ kỷ lục ở miền Trung.

Trong đó, không khí lạnh từ ngày 25/10 đã gây mưa lũ kỷ lục tại Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Đợt không khí lạnh từ ngày 16/11 đã gây mưa lũ kỷ lục tại Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà.

Miền Bắc ghi nhận rét đậm khá sớm, từ giữa tháng 11. Trong các ngày 18-19/11, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ xuống còn 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, riêng đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ xuống còn 3,2 độ. Bắc Trung Bộ thời gian này nhiệt độ xuống còn 12-15 độ, Quảng Trị đến Huế còn 16-19 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong thời gian tới, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ hoạt động. Các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh không chỉ gây rét cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ mà còn có nguy cơ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.