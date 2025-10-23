Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C

23-10-2025 - 12:19 PM | Sống

Sáng nay, nhiều người Hà Nội co ro trong áo khoác mỏng khi nhiệt độ giảm còn 18°C, mưa nhỏ lất phất khiến đường phố như khoác lên mình không khí chính đông.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 1.

Khối không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc và lan xuống một số nơi ở Trung Trung Bộ. So với hôm qua, nhiệt độ Hà Nội hôm nay (23/10) thấp hơn, trời chuyển lạnh rõ rệt, nền nhiệt giảm xuống chỉ còn 18°C.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 2.

Trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, độ ẩm cao, gió đông bắc cấp 2-3 thổi đều khiến tiết trời càng thêm lạnh.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 3.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 4.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 5.

Trên các tuyến đường, người đi làm, đi học co ro trong lớp áo dày, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 6.

Nhiều người chọn di chuyển bằng xe buýt, tàu điện để tránh gió rét.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 7.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 8.

Những điểm dừng xe buýt sáng nay đông hơn thường lệ, ai nấy đều khoanh tay, khép vai chờ chuyến xe trong làn gió lạnh đầu mùa.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 9.

“Sáng nay tôi ra khỏi nhà mà thấy gió tạt lạnh buốt mặt, tưởng chỉ se se như mọi hôm ai ngờ lạnh thật”, chị Ngọc Anh, ở phường Cầu Giấy, nói.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 10.

Dù thời tiết trở lạnh, nhiều người cao tuổi vẫn duy trì tập thể dục mỗi buổi sáng sớm.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 11.

“Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục ở hồ Thiền Quang, nhưng sáng nay phải khoác thêm áo nỉ, quàng khăn cho ấm. Trời lạnh thật, song không khí mát lành khiến tôi thấy Hà Nội đẹp hơn”, bà Ngọc Minh, ở phố Hàng Đào, chia sẻ.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 12.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 13.

Cha mẹ quấn khăn, kéo khóa áo kín cổ cho con trước khi ra khỏi nhà.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 14.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 15.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 16.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh đầu mùa.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 17.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 18.

Trong ngày Hà Nội trở lạnh, những quán cháo, miến, phở ven đường lại đông khách hơn thường lệ. Hơi nước nghi ngút từ nồi nước dùng, quyện cùng mùi gừng, hành phi, tiêu ớt lan tỏa trong không khí se lạnh, khiến góc phố thêm ấm áp và thân quen.

Không khí lạnh tăng cường, người Hà Nội co ro trong mưa lạnh 18°C- Ảnh 19.

Theo cơ quan khí tượng, trong vài ngày tới, khối không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ, nền nhiệt Hà Nội và các tỉnh miền Bắc dao động 18-23°C. Trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày ít mưa, độ ẩm giảm, không khí khô hanh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, vùng núi có nơi dưới 16 độ C: Hà Nội lạnh đến mức nào?

Theo Thành Vĩnh - Viên Minh/VTC News

VTCnews

