Biển Đông đón bão số 12, không khí lạnh tràn về miền Bắc

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Lúc 1h ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9,di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Đông Bắc miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây sau chuyển Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong chiều tối 19/10, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sắp mạnh thành bão. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 1h ngày 20/10, bão số 12 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, có thể mạnh thêm.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, từ 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Trong khoảng 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 13.

Tin không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Tác động của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, phía Nam cục bộ mưa to. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát, từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, khu vực này trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, Hà Nội lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 19-21°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 19/10, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,m.

Dự báo thời tiết trên đất liền nước ta trong ngày 24-48 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ sáng sớm 18/10 đến hết ngày 19/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 18/10, Nghệ An, Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm, mưa tập trung chính vào chiều và tối.

Từ đêm 19/10, mưa lớn ở khu vực trên xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 18/10/2025

TP Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.



