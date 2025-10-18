Người đàn ông SN 1956 chuyển khoản 50 triệu đồng vào STK MB Bank nhưng không nhận được phản hồi: Công an xã nhanh chóng vào cuộc xác minh
Ngày 17/10, Công an xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, nhận được thư cảm ơn từ ông Nguyễn Mạnh Tường (sinh năm 1956, xã Tân Châu) về việc lực lượng Công an xã kịp thời hỗ trợ ông nhận lại số tiền 50 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.
Trước đó, vào ngày 29/9/2025, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Tường chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản MB Bank do chị N.T.B.P. (ngụ tỉnh Tây Ninh) đứng tên. Sau nhiều lần liên lạc nhưng không nhận được phản hồi từ chủ tài khoản, ngày 10/10, ông Tường đến Công an xã Tân Châu trình báo sự việc.
Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Tân Châu nhanh chóng xác minh, phối hợp ngân hàng và các bên liên quan. Sau quá trình làm việc, phía người nhận nhầm đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho ông Tường.
Ngay sau khi nhận lại đầy đủ số tiền 50 triệu đồng, ông Tường bày tỏ sự xúc động, viết thư cảm ơn và trực tiếp đến trụ sở để cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Châu.
Theo Báo Long An
Nhịp sống thị trường