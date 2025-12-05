Bị người lạ nhét cục tiền 100 triệu vào túi áo, chỉ để lại một lời nhắn rồi biến mất

Xuất hiện trên mạng xã hội, bài chia sẻ về trường hợp làm từ thiện rất đặc biệt cùng 3 bức ảnh ghi lại sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bàn luận. Nội dung bài chia sẻ trên facebook Phong Bụi như sau: "Một người dừng xe trước điểm phát cơm của chị Tưởng ở cổng bệnh viện tại TP.HCM, nhét vào túi áo chị xấp tiền 100 triệu. Anh chỉ nói một câu: “Mới trúng độc đắc, gửi nấu ăn cho bà con”, rồi rời đi.

Mọi người với theo để xin tên, số điện thoại, tấm hình xác nhận. Anh lắc đầu, không để lại bất cứ thông tin nào. Anh bảo chỉ muốn góp vì đi ngang nhiều lần, thấy chị và đội bếp nấu đủ món, chia liên tục cho người bệnh và thân nhân.

Số tiền này theo đội bếp có thể nấu được tám đến chín buổi ăn lớn. Mỗi buổi vài nghìn suất, gồm canh chua, món mặn, rau xanh. Mỗi sáng, hàng người đứng dài theo vỉa hè chờ nhận cơm. Dự kiến có 8-9 buổi nấu như thế này. Câu chuyện kết thúc nhanh như lúc anh xuất hiện. Chỉ còn nồi canh và khay thức ăn những ngày tới giữ lại dấu vết món quà".

Theo người đăng tải thì người đàn ông làm từ thiện đã rời đi nhanh chóng chỉ trong khoảng 10 giây khiến những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng. Mọi người chưa kịp biết danh tính cũng như tấm hình người sẵn sàng bỏ 100 triệu để làm từ thiện.

Bữa cơm từ thiện giúp đỡ người dân. (Nguồn ảnh: Phong Bụi)

Người phụ nữ xuất hiện trong bài chia sẻ trên là bà Đỗ Thị Tưởng (57 tuổi, phường Chợ Quán, TP. HCM) và sự việc xảy ra vào trưa 1/12, thời điểm bà cùng nhóm từ thiện đang phát cơm ở cổng Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo chia sẻ của bà Tưởng trên Tri Thức - Znews, thì trưa 1/12, có một người đàn ông đã chủ động đến tìm gặp bà. Người này nhét vào túi áo bà 100 triệu đồng kèm theo lời nhắn: "Tôi từng ước mình trúng số để gửi tặng cho chị. Hôm nay tôi gửi số tiền này, nhờ chị nấu cơm cho bà con giúp tôi".

Bà Tưởng nhận được 100 triệu đồng "nhờ nấu cơm" từ thiện từ một người đàn ông lạ. (Nguồn ảnh: Phong Bụi)

Cũng theo chia sẻ của bà Tường, bà chưa từng gặp người này trước đó và không nghĩ lại được tặng số tiền lớn đến như vậy. Theo chủ bếp cơm từ thiện, người đàn ông này khoảng độ trung niên, ăn mặc giản dị, nói chuyện lịch sự, chất phác. Đến nay, bà vẫn chưa biết người này có trúng số thật hay không. Câu chuyện này hiện vẫn đang được lan toả mạnh mẽ trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Bà Đỗ Thị Tưởng đã có gần 8 năm nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Từ cuối năm 2017, bà và một người bạn đã chung tiền nấu 100 suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Tiền mua gạo, mua đồ ăn do bà chắt chiu từ xe bán bò bía, bắp xào, hột vịt lộn của mình. Dần dần, tấm lòng thiện nguyện của bà được nhiều người biết đến. Người góp công, người góp gạo, người cho mắm, cho muối… Bếp từ thiện của bà Tưởng cùng nhóm bắt đầu hoạt động từ 4 giờ sáng, đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu.

Nhóm thiện nguyện của bà Tưởng gồm 6 thành viên, thường chuẩn bị hơn 500 suất cơm để phát cho bệnh nhân vào lúc 10 giờ sáng. Những phần cơm được phát luân phiên các ngày trong tuần trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM).

Bà Tưởng từng chia sẻ trên Thanh Niên về lý do mình gắn bó với việc nấu cơm từ thiện. Ngày ấy, mẹ của bà Tưởng bị tai nạn giao thông phải nằm viện nhiều ngày ở tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ). Bà theo chăm mẹ mà không có cơm ăn. Lúc đó, bà đã ước, nếu sau này có điều kiện, nhất định sẽ nấu cơm tặng bệnh nhân và người nhà của họ.