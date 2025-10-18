Chi hơn 100 triệu mua vòng vàng 999, người đàn ông choáng váng khi phát hiện ra thứ bên trong!

Khi giá vàng liên tục "leo đỉnh", khắp nơi lại rộ lên cảnh người người đổ xô đi mua – người muốn tích trữ để "giữ của", người tranh thủ bán ra chốt lời. Thế nhưng giữa cơn sốt ấy, đâu chỉ có niềm vui nhân đôi khi vàng tăng giá, mà còn là vô số câu chuyện dở khóc dở cười về những phi vụ lừa đảo tinh vi khiến nhiều người "bay màu" cả trăm triệu chỉ trong chớp mắt.

Giá vàng đang trong thời kỳ "leo đỉnh".

Anh Bành Giai, một người dân Thượng Hải (Trung Quốc), chính là nạn nhân trong vụ việc tưởng như chỉ có trong phim. Tháng 9/2024, trong chuyến du lịch tới Thâm Quyến, anh ghé qua khu Thủy Bắc – nơi nổi tiếng là trung tâm giao dịch vàng lớn nhất Trung Quốc – và mua được một chiếc vòng tay vàng 999 trơn bóng.

Hôm đó, giá vàng ở đây là 588 tệ/gram (khoảng 2 triệu đồng), phí gia công thêm 10 tệ/gram (khoảng 35.000 đồng). Chiếc vòng nặng 49,17 gram, tổng cộng hết khoảng 29.000 tệ (hơn 107 triệu đồng) – rẻ hơn tận 8.000 tệ (gần 30 triệu đồng) so với hàng thương hiệu, nên anh hí hửng nghĩ mình "mua hời". Để chắc ăn, anh còn mang đi kiểm định, kết quả xác nhận "hàm lượng vàng ≥999‰". Quá yên tâm, anh đeo chiếc vòng như một "chiến lợi phẩm" đầu tư thông minh.

Một tháng sau, khi giá vàng tăng vùn vụt, anh quyết định đem chiếc vòng đi bán. Và chính khoảnh khắc nhân viên tiệm vàng cắt chiếc vòng ra đã khiến tất cả chết lặng: một dòng chất lỏng trong suốt như nước trào ra từ bên trong. Khi rút hết nước, chiếc vòng nhẹ đi 2,45 gram. Với giá vàng ở thời điểm đó, Bành Giai lỗ khoảng 1.500 tệ (khoảng 5,5 triệu đồng).

Sau khi chiếc vòng vàng rút hết nước, người đàn ông lỗ hơn 5 triệu đồng.

Các chuyên gia cho biết loại vàng này được rút rỗng ruột, bơm nước hoặc hợp chất lỏng vào bên trong để tăng trọng lượng, đánh lừa cả người mua lẫn máy kiểm định bề mặt.

Theo điều tra, những chiêu gian lận kiểu này không hề hiếm: từ việc pha tạp đồng, bạc, thiếc để giả vàng 999, đến việc làm giả giấy chứng nhận và bao bì thương hiệu y như thật. Tệ hơn, nhiều trang mạng còn giả danh "vạch trần vàng giả" nhưng thực chất là livestream bán hàng kém chất lượng, biến những video "giáo dục người tiêu dùng" thành bẫy vàng tinh vi.

Người đàn ông tá hoả khi phát hiện chất lỏng chảy ra từ chiếc vòng vàng.

Vậy làm sao để không trở thành "nạn nhân của vàng giả"?

Các chuyên gia cho biết, việc phân biệt thật – giả bằng mắt thường là gần như bất khả thi bởi công nghệ làm giả ngày càng tinh vi. Ngay cả người chế tác vàng chuyên nghiệp cũng có thể bị lừa nếu không kiểm định đúng cách. Do đó:

- Hãy chỉ mua ở các thương hiệu lớn hoặc đại lý có chứng nhận NGTC (Trung tâm Kiểm định Đá quý Quốc gia).

- Giữ lại hóa đơn, giấy chứng nhận, video hoặc hình ảnh lúc mua hàng – đó là bằng chứng quý giá nếu xảy ra tranh chấp.

- Và quan trọng nhất: đừng để bị hấp dẫn bởi giá rẻ. Một món hời bất ngờ có thể là cái bẫy tinh vi được "đúc" bằng nước, chứ không phải vàng.