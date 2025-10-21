Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc giảm còn bao nhiêu độ?

21-10-2025 - 17:39 PM | Sống

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống thấp nhất 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đêm 21/10 và ngày 22/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa là 19–22 độ C; Trung du, vùng núi: 17–19 độ C; Vùng núi cao: dưới 16 độ C.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao sẽ gây mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ trưa 22/10, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng ở khu vực này.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/10

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 18-31 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 16-30 độ. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP. Huế) có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

