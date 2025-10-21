Tin bão khẩn cấp: Nhiều khu vực sẽ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13h ngày 21/10, tâm bão nằm ở khoảng 17,5°N – 112,2°E, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9–10 (75–102 km/h), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15 km/h.

Dự báo diễn biến trong 24–48 giờ tới

Đến 13h ngày 22/10, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 10–15 km/h. Tâm bão sẽ ở vào khoảng 16,2°N – 109,6°E, cách Đà Nẵng khoảng 145 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục suy yếu dần.

Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng từ 15,0°–18,5°N và 108,5°–113,5°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (áp dụng cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, gồm quần đảo Hoàng Sa, cùng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi).

Đến 13h ngày 23/10, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10–15 km/h, di chuyển vào đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Sau khi đổ bộ, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi tan thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào (15,0°N – 107,1°E), với sức gió dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm ở thời điểm này được xác định từ 14,5°–18,0°N, phía Tây kinh tuyến 111,0°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng).

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tác động của bão và nước dâng

Trên biển:

Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão đạt cấp 9–10, giật cấp 12. Sóng cao từ 3–5 m, riêng khu vực gần tâm bão có thể đạt 5–7 m, biển động rất mạnh.

Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn), gió mạnh cấp 6; từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể cao 0,3–0,5 m. Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đặc biệt đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển.

Trên đất liền:

Từ chiều 22/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9.

Ảnh minh họa: Internet

Mưa lớn và cảnh báo lũ quét

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh, gió Đông và hiệu ứng địa hình, từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết ngày 23/10.

Khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: lượng mưa 200–400 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực Nam Quảng Trị – Đà Nẵng: lượng mưa 500–700 mm, có nơi trên 900 mm.

Cảnh báo mưa có cường độ rất lớn, vượt 200 mm trong 3 giờ. Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, thấp và khu vực đô thị.

Các địa phương cần chủ động đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi; sẵn sàng phương án ứng phó khi mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão cần đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể xảy ra cả trước và trong khi bão đổ bộ.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)