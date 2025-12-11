Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển rét đậm, thấp nhất dưới 5°C
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, trời mưa rét trong ngày 13/12, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở đồng bằng có thể xuống dưới 13°C, vùng núi cao dưới 5°C.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh
Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 3.000-5.000m, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, nguy cơ kèm dông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Từ 13-14/12, thời tiết khu vực này chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du có thể dưới 10°C, núi cao dưới 5°C, đồng bằng dưới 13°C. Từ 15/12, nhiệt độ khu vực này tăng dần nhưng vẫn rét.
Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (11/12), Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to.
Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/12 đến 3h ngày 11/12 có nơi trên 70mm như các trạm: Vĩnh Trung (TP Cần Thơ) 138,4mm; Hòa An (TP Cần Thơ) 136,2mm; Điền Hải (Cà Mau) 78mm…
Trong ngày 11/12, miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.
Ngày và đêm 11/12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Hôm nay 11/12, Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, cao nhất 22-24°C.
Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tại khu vực trung tâm TP Hà Nội, ngày 12/12, trời có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày duy trì mức 20-24°C. Sang ngày 13/12, khu vực này xuất hiện mưa vừa, nhiệt độ xu hướng giảm dần, cao nhất 21°C, thấp nhất 17°C.
Sang ngày 14/12, khi chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, cao nhất 17°C, thấp nhất 15°C, trời nhiều mây, không mưa.
Ngày 15/12, thời tiết khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng cao lên ngưỡng 22°C nhưng ban đêm và sáng, nhiệt độ giảm còn 13°C, trời tiếp tục rét nhưng biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Ngày 16/12, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm Hà Nội giảm nhẹ về mức 21°C nhưng ban đêm, nhiệt độ thấp nhất tăng lên 16°C, thời tiết duy trì nắng ráo, có mây, không mưa.
Trong hai ngày 17-18/12, nhiệt độ trong ngày tại khu vực này xu hướng tăng, dao động ngưỡng 19-23°C, trời không mưa.
Hình thái thời tiết không mưa duy trì tại đây trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (19-20/12). Tuy nhiên, trong khi nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 24°C thì nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 16°C.
Rét đậm là khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực dao động phổ biến trong khoảng từ 13-15°C. Rét hại là khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực giảm xuống dưới 13°C.
Một điều cần chú ý là nhiệt độ trung bình ngày dưới 15°C và 13°C phải gắn với hiện trạng thời tiết nhiều mây, đầy mây và có thể xuất hiện mưa nhỏ khi đó mới được coi là rét đậm, rét hại.
Trong thực tế, vào những ngày trời quang mây về đêm, nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng ban ngày trời nắng nhiệt độ lên rất cao, nhiệt độ trung bình ngày vẫn có thể dưới 15°C nhưng không được coi là rét đậm.
VTC News