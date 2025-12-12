Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh từ ngày mai, Hà Nội rét sâu 12°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 13/12, khối không khí lạnh mạnh này ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ và sẽ gây ra đợt mưa rét diện rộng ở miền Bắc. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ chuyển rét diện rộng từ ngày mai (13/12). Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm trong hai ngày 13-14/12, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa rét ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, đồng bằng 11-14°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 12/12 đến hết đêm 13/12, Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ và phía Đông tỉnh Sơn La, phía Đông tỉnh Lào Cai mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Chiều và đêm 13/12, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông

Thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trong đêm 12/12 và ngày 13/12. Từ 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 12-14°C.

Trên biển, từ trưa và chiều 13/12, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.