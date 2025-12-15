Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an đang giám định chất lượng các sản phẩm của Hoàng Hường

15-12-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang làm rõ các hành vi vi phạm khác và giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Chiều 15/12, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường .

Theo đại diện Cục C01, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Đại diện Cục C01 cho biết, số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường rất nhiều.

Bộ Công an đang giám định chất lượng các sản phẩm của Hoàng Hường- Ảnh 1.

Hoàng Thị Hường tại cơ quan công an.

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng 6 bị can khác để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của Hoàng Hường ước tính trên 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Vụ án đang trong quá trình điều tra.

Minh Tuệ/ VTC News

