Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành

15-12-2025 - 19:52 PM | Xã hội

Chiều 15-12, các đơn vị liên quan thực hiện chuyến bay kỹ thuật đáp xuống sân bay Long Thành

Đúng 16 giờ chiều cùng ngày, máy bay Boeing 787, máy bay lớn nhất của Việt Nam vừa bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã đáp xuống sân bay Long Thành.

Chuyến bay chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách, chở hàng hóa. Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay kỹ thuật.

Clip máy bay đáp xuống sân bay Long Thành

Đây là chuyến bay kỹ thuật nhằm kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ hệ thống phục vụ khai thác bay như dẫn đường, thông tin liên lạc, điều hành bay; quy trình tiếp nhận, điều phối máy bay; hệ thống chiếu sáng đường băng, đường lăn, sân đỗ; cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị khai thác, an ninh và kiểm soát không lưu tại Long Thành.

Dự kiến trong chiều tối cùng ngày, máy bay cất cánh trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 1.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 2.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 3.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 4.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 5.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 6.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 7.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 8.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 9.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 10.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 11.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 12.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 13.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 14.

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 15.

Hình ảnh máy bay Boeing 787 đáp xuống sân bay Long Thành

Trước đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính về Dự án sân bay Long Thành ngày 14-12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chuyến bay kỹ thuật, chuyến bay chính thức đến sân bay Long Thành đến nay đã cơ bản hoàn thành. Các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mặt đất đã được lắp đặt hoàn thiện để phục vụ đón các chuyến bay.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay 15,12, những ai chưa làm việc này trên VNeID cần thực hiện ngay kẻo bị phạt tiền

Từ hôm nay 15,12, những ai chưa làm việc này trên VNeID cần thực hiện ngay kẻo bị phạt tiền Nổi bật

Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng

Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng Nổi bật

Bắt chủ nhà Thân Văn Hiển

Bắt chủ nhà Thân Văn Hiển

19:34 , 15/12/2025
Bộ Công an điều tra nghi vấn tài chính không minh bạch của dự án Nuôi em

Bộ Công an điều tra nghi vấn tài chính không minh bạch của dự án Nuôi em

18:59 , 15/12/2025
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại

18:12 , 15/12/2025
2 học sinh ở TP.HCM tử vong vì đuối nước tại hồ bơi có người giám sát

2 học sinh ở TP.HCM tử vong vì đuối nước tại hồ bơi có người giám sát

17:16 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên