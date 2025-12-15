CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành

Đúng 16 giờ chiều cùng ngày, máy bay Boeing 787, máy bay lớn nhất của Việt Nam vừa bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã đáp xuống sân bay Long Thành.

Chuyến bay chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách, chở hàng hóa. Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay kỹ thuật.



Clip máy bay đáp xuống sân bay Long Thành

Đây là chuyến bay kỹ thuật nhằm kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ hệ thống phục vụ khai thác bay như dẫn đường, thông tin liên lạc, điều hành bay; quy trình tiếp nhận, điều phối máy bay; hệ thống chiếu sáng đường băng, đường lăn, sân đỗ; cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị khai thác, an ninh và kiểm soát không lưu tại Long Thành.



Dự kiến trong chiều tối cùng ngày, máy bay cất cánh trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.



Hình ảnh máy bay Boeing 787 đáp xuống sân bay Long Thành

Trước đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính về Dự án sân bay Long Thành ngày 14-12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chuyến bay kỹ thuật, chuyến bay chính thức đến sân bay Long Thành đến nay đã cơ bản hoàn thành. Các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mặt đất đã được lắp đặt hoàn thiện để phục vụ đón các chuyến bay.