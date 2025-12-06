Công an TPHCM truy tìm Nguyễn Thanh Sang

Ngày 6-12, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" phát hiện ngày 24-4 tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, TPHCM).

Công an TPHCM ra thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Sang

Đây là vụ án do Khúc Hùng Vinh và Nguyễn Văn Quí thực hiện hành vi phạm tội. Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thanh Sang (SN 2001; ngụ khu vực 18, phường Vị Tân, TP Cần Thơ).

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thanh Sang.

Nếu ai phát hiện đối tượng này, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ: 65 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình), gặp trung tá Cao Hùng Anh – điều tra viên (số điện thoại 0909.747.789) để cung cấp thông tin.