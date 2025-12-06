Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TPHCM truy tìm Nguyễn Thanh Sang

06-12-2025 - 17:17 PM | Xã hội

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Sang, đồng thời yêu cầu đối tượng này ra trình diện.

Ngày 6-12, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" phát hiện ngày 24-4 tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, TPHCM).

Công an TPHCM truy tìm Nguyễn Thanh Sang - Ảnh 1.

Công an TPHCM ra thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Sang

Đây là vụ án do Khúc Hùng Vinh và Nguyễn Văn Quí thực hiện hành vi phạm tội. Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thanh Sang (SN 2001; ngụ khu vực 18, phường Vị Tân, TP Cần Thơ).

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thanh Sang.

Nếu ai phát hiện đối tượng này, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ: 65 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình), gặp trung tá Cao Hùng Anh – điều tra viên (số điện thoại 0909.747.789) để cung cấp thông tin.

Bắt giữ thành công Đường Ngọc Như

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng: Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội phải biết

Thông báo quan trọng: Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội phải biết Nổi bật

Sớm khép lại vụ Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế tránh việc: "Cô đến, phụ huynh đón con về"!

Sớm khép lại vụ Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế tránh việc: "Cô đến, phụ huynh đón con về"! Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 6-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số hôm nay, 6-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

17:01 , 06/12/2025
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp vào Biển Đông

15:59 , 06/12/2025
Đề xuất đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn tài xế ô tô, xe máy xăng ở Hà Nội

Đề xuất đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn tài xế ô tô, xe máy xăng ở Hà Nội

15:34 , 06/12/2025
Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

15:13 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên