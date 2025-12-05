Bộ Công an ra Quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyễn Văn Đài bị truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đài (Ảnh: Bộ Công an).

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-ANĐT-P3 ngày 18/11/2025 và Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5/12 đối với Nguyễn Văn Đài, quốc tịch Việt Nam; sinh ngày 6 tháng 5 năm 1969 tại Hưng Yên.

Theo thông tin truy nã, bị can Nguyễn Văn Đài được cấp hộ chiếu số: C5293267 vào ngày 31/5/2018. Trước khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài thường trú tại P302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.

