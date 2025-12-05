Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhành

05-12-2025 - 20:33 PM | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Thị Nhành bị khởi tố để điều về hành vi "Gá bạc".

Ngày 4/12, Công an xã Vĩnh Thuận cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhành, sinh năm 1968 (trú tại Ấp Kênh 14, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Gá bạc".

Thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhành- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Thị Nhành (áo vàng) (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, vào ngày 30/10, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vĩnh Thuận tiến hành kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc tại nhà của đối tượng Nhành.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đánh bạc; thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, số tiền hơn 1 triệu đồng cùng một số vật dụng có liên quan.

Được biết, bị can Nguyễn Thị Nhành trước đó đã bị Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

