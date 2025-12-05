Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lê Trung Khoa bị truy nã

05-12-2025 - 20:59 PM | Xã hội

Sau khi khởi tố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa.

Ngày 5-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Lê Trung Khoa bị truy nã- Ảnh 1.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Trung Khoa, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.

Trước đó, ngày 17-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (sinh ngày 23-9-1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trú tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (SN 15-8-1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; thường trú: xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 17-11-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tam giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Người lao động làm việc ở các khu vực này sẽ được nhận ngay 1 triệu tiền Tết Nguyên Đán

Tin vui: Người lao động làm việc ở các khu vực này sẽ được nhận ngay 1 triệu tiền Tết Nguyên Đán Nổi bật

Người dân hãy cắt đứt liên lạc ngay khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn dưới đây

Người dân hãy cắt đứt liên lạc ngay khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn dưới đây Nổi bật

Bắt Trần Thị Châu và 13 người khác

Bắt Trần Thị Châu và 13 người khác

20:58 , 05/12/2025
Vụ cháy 4 người chết ở TP.HCM: Một câu nói khiến cô gái quyết định nhảy từ tầng 3 xuống đất!

Vụ cháy 4 người chết ở TP.HCM: Một câu nói khiến cô gái quyết định nhảy từ tầng 3 xuống đất!

20:50 , 05/12/2025
Thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhành

Thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhành

20:33 , 05/12/2025
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có mưa, xuất hiện rét đậm

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có mưa, xuất hiện rét đậm

18:29 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên