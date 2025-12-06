Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ thành công Đường Ngọc Như

06-12-2025 - 14:39 PM | Xã hội

Công an Hà Tĩnh đã lên án tội ác và cuộc trốn chạy dưới “vỏ bọc” xuyên biên giới của Đường Ngọc Như.

Công an tỉnh Hà Tĩnh mới đây cho biết Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đường Ngọc Như (SN: 1983, quê quán: xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về hành vi “Tr.ộm cắp tài sản”.

Vụ án xảy ra vào khoảng thời gian cuối năm 2016, trong một lần đến nhà bạn chơi tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, do thiếu tiền tiêu xài Như đã thực hiện hành vi trộm laptop của bạn rồi đem đi bán. Sau đó Đường Ngọc Như đã bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ, khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Bắt giữ thành công Đường Ngọc Như- Ảnh 1.

Chân dung Như. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Do lo sợ phải ngồi tù đầu nên khoảng đầu năm 2017, Đường Ngọc Như đã bỏ trốn khỏi địa phương đi sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để sinh sống. Tại đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Tưởng rằng dưới “vỏ bọc” hoàn hảo kia sẽ giúp Ngọc chôn vùi quá khứ tội lỗi. Ngày 30/11/2025, ngay khi Đường Ngọc Như trở về quê nhà tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các tổ trinh sát bắt giữ với đối tượng Đường Ngọc Như sau nhiều năm trốn nã tại đất khách quê người. 

Đây là kết quả của quá trình dày công áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự nhằm thu thập các manh mối, thông tin về đối tượng, thể hiện quyết tâm cao trong bắt giữ người phạm tội truy nã lẩn trốn.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

