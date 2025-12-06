Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến sức khỏe 2 cô gái nhảy lầu để thoát thân trong vụ cháy khiến 4 người tử vong ở TP HCM

06-12-2025 - 17:59 PM | Xã hội

2 nữ nạn nhân 18 và 21 tuổi sau khi nhảy từ trên cao xuống thoát thân khỏi đám cháy được đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe tạm ổn định.

Ngày 5-12, liên quan đến vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh-TPHCM), TS-BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), cho biết bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân là chị T.T.T.T (21tuổi) và T.T.N.K (18 tuổi). Hiện sức khỏe cả hai đã tạm ổn định và đang được theo dõi đặc biệt.

Sức khoẻ 2 nạn nhân vụ cháy quán ăn hiện ra sao? - Ảnh 1.

Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Theo BS Đại, kết quả nội soi phế quản xác định chị T. bị tổn thương phổi do hít nhiều khói, có muội than trong đường thở và bỏng niêm mạc độ 2. Bệnh nhân còn gãy xương vai, gãy xương sườn 4–5. Các bác sĩ đang hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao, khí dung thuốc giãn phế quản và theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi. Tổn thương vùng ngực và vai cũng được các bác sĩ chấn thương chỉnh hình giám sát chặt chẽ.

Sức khoẻ 2 nạn nhân vụ cháy quán ăn hiện ra sao? - Ảnh 2.

Hiện sức khỏe cả hai đã tạm ổn định và đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Đối với chị K. bị tổn thương phổi nhẹ hơn, bỏng đường thở độ 1 và đang được thở oxy, khí dung thuốc giãn phế quản. Do nguy cơ nhiễm trùng thứ phát, bệnh nhân được điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu đáp ứng tốt, chị K. có thể sớm xuất viện.

Kể lại khoảnh khắc thoát nạn, chị T. cho biết khi phát hiện cháy, khói và hơi nóng quá dày đặc khiến nhóm không thể thở và buộc phải nhảy qua cửa sổ. Còn chị K. cho hay sau khi nghe tiếng kêu cứu, cả nhóm hoảng hốt chạy ra cửa sổ và nhảy xuống rồi được đưa đi cấp cứu.

Theo BS Đại, bỏng đường hô hấp và ngộ độc khí CO, HCN là những nguy cơ thường gặp trong các vụ cháy. Khí nóng có thể gây sưng nề đường thở, muội than bám theo khí quản – phế quản làm tổn thương phổi.

Khi xảy ra cháy, người dân cần giữ bình tĩnh, tìm lối thoát an toàn, dùng khăn ướt che mũi miệng và cúi thấp người để tránh hít khói. Nếu bị kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát, bịt kín khe cửa bằng khăn ướt; tuyệt đối không nhảy từ trên cao nếu bên dưới không có vật dụng đảm bảo an toàn. Trường hợp bị bỏng cần làm mát vùng da tổn thương bằng nước sạch và gọi ngay lực lượng cấp cứu.

Theo Hải Yến

Người lao động

