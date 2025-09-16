Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an công bố thông tin bất ngờ về vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

16-09-2025 - 16:32 PM | Xã hội

Điều tra ban đầu của Công an TP Hà Nội cho thấy ngôi nhà xảy ra vụ cháy được xây dựng trái phép.

Sáng sớm 16/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình, trong đó có hai cháu nhỏ.

Công an TP Hà Nội cho biết Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an công bố thông tin bất ngờ về vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 1.

Đồ đạc bên trong căn nhà cháy rụi. Ảnh: CA Hà Nội

Đáng chú ý, Công an cho biết ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn được dựng tạm bằng khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m, diện tích sàn 90m². Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có một lối thoát nạn khẩn cấp.

Công an công bố thông tin bất ngờ về vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 2.

Đến 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: CA Hà Nội

Sau vụ việc, Lãnh đạo UBNDTP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý dứt điểm các cơ sở lán tạm, công trình sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhấn mạnh việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn địa bàn. Chính quyền các xã, phường phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm, trang bị phương tiện thoát nạn. 

Thành phố cũng kiên quyết xử lý tình trạng sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại những công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nhằm sớm khắc phục hậu quả, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự.

Công an công bố thông tin bất ngờ về vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội- Ảnh 3.

Căn nhà phía trước được xây bằng gạch, còn toàn bộ diện tích phía sau được quây kín bằng tôn. Ảnh: VTV

Cũng trong sáng nay, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP, hồi 4 giờ 40 phút ngày 16/9, lực lượng Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng 7 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, chủ hộ trong vụ việc là anh N. làm nghề cơ khí lâu năm tại xưởng. Vợ anh – chị H. mới đưa con gái riêng 5 tuổi về sống cùng. Cả hai vừa chào đón thêm một bé gái nhỏ, dự định tháng 8 âm lịch này tổ chức đám cưới.

Thông tin mới vụ cháy cây xăng khi xe bồn bơm vào bể chứa


Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong Nổi bật

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng?

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng? Nổi bật

Cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên chạy tán loạn

Cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên chạy tán loạn

15:49 , 16/09/2025
Cầu Bình Triệu ùn tắc, phà Bình Quới vẫn nằm chờ

Cầu Bình Triệu ùn tắc, phà Bình Quới vẫn nằm chờ

15:30 , 16/09/2025
Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 TikToker

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 TikToker

15:19 , 16/09/2025
Cháy nhà ở Hà Nội: Xót xa cảnh bố mẹ ôm 2 con nhỏ tử nạn trong nhà vệ sinh

Cháy nhà ở Hà Nội: Xót xa cảnh bố mẹ ôm 2 con nhỏ tử nạn trong nhà vệ sinh

14:35 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên