Bắt Nguyễn Thị Phương Liên sinh năm 1993

Ngày 17/12, Công an xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Quốc Thái (sinh năm 1993, quê quán TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Phương Liên (sinh năm 1993, quê quán tỉnh Tây Ninh).

Các đối tượng sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cả hai đều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (cũ) ra Quyết định truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Đại Phước đã bàn giao 2 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk theo đúng quy định của pháp luật.



