Bắt giang hồ mạng “Long Tổng”

17-12-2025 - 21:31 PM | Xã hội

Vàng Văn Ánh, tức “Long Tổng”, bị truy nã nhưng thường xuyên Livestream khoe tiền, sống ảo vừa bị bắt giữ.

Ngày 17-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16-12, tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài thuộc xã Nội Bài, TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04, Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Lào Cai bắt đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh (SN 1993), trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Vàng Văn Ánh, biệt danh "Long Tổng" bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Vàng Văn Ánh bị bắt theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18-01-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cũ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 điện thoại đi động, 1 căn cước công dân, 1 hộ chiếu.

Hiện, Phòng PC04, Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ hình sự đối tượng Vàng Văn Ánh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Vàng Văn Ánh biệt danh là "Long Tổng", là một giang hồ mạng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đối tượng này thường xuyên Livestream khoe tiền, sống ảo.

Vàng Văn Ánh, tức "Long Tổng", thường xuyên Livestream khoe tiền, sống ảo trên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Hiện, Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

