Ai là bị hại của ông trùm Huỳnh Đức Vân nhanh chóng liên hệ công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng ngày 17/12 đã ra thông báo ai là người bị hại có liên quan đến ông trùm Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường) trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh/thành phố tại địa phương nơi đang cư trú.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao quy mô toàn quốc.

Huỳnh Đức Vân được xác định là kẻ cầm đầu. 7 đồng phạm bị bắt giữ gồm: Võ Việt Anh, Đỗ Thành Danh, Huỳnh Minh Đức, Huỳnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Thành, Phạm Đình Hùng và Nguyễn Tấn Lộc.

Đối tượng Huỳnh Đức Vân - Ảnh: CA Đà Nẵng

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, nhóm của Vân tạo ra đồng tiền ảo tên "DRK". Các đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, vận hành theo mô hình đa cấp để dụ dỗ người dân tham gia.

Đến cuối năm 2021, nhóm này bất ngờ đánh sập dự án, xóa toàn bộ website, fanpage và hội nhóm nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư để quy đổi sang tiền Việt tiêu xài. Dữ liệu điện tử thu được cho thấy số tiền bị chiếm đoạt tương đương 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân cần trình báo tại công an địa phương hoặc gửi đơn về Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu). Liên hệ trực tiếp các điều tra viên: Nguyễn Hữu Hưng (0935.234.711), Trương Kinh Kha (0708.134.850) hoặc Phạm Hữu Minh (0939.919.093) để được giải quyết.