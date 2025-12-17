Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ô tô lật nghiêng sau tai nạn liên hoàn, tài xế có biểu hiện lạ

17-12-2025 - 17:29 PM | Xã hội

Sau va chạm với 2 xe khác, ô tô Santa Fe bị lật nghiêng, chắn ngang đường khiến nút giao Ngã Tư Sở ùn tắc, nam tài xế bước ra khỏi xe với biểu hiện bất thường.

Ngày 17/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn gần nút giao Ngã Tư Sở.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 17/12, trước cửa số nhà 21 đường Láng (gần Ngã Tư Sở, phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô.

Ô tô Hyundai Santa Fe lật nghiêng sau tai nạn liên hoàn.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 30H-158.xx hiệu Hyundai Santa Fe do một người đàn ông cầm lái (chưa rõ danh tính), đi theo hướng từ Láng đi Trường Chinh. Đến trước cửa số nhà 21 đường Láng, ô tô này va chạm với ô tô mang BKS 29K-056.xx và xe mang biển số 29H-978.xx.

Sau cú va chạm mạnh, ô tô mang BKS 30H-158.xx bị lật nghiêng , bung 2 túi khí và hư hỏng nặng. Người dân tại hiện trường nhanh chóng giải cứu người đàn ông trong xe.

Đáng chú ý, theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, sau khi xảy ra sự việc, nam tài xế ô tô Santa Fe bước ra khỏi xe với biểu hiện bất thường.

Hai xe còn lại bị hư hỏng phần sườn và đầu xe, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Vụ va chạm khiến đoạn đường qua Ngã Tư Sở ùn tắc.

Người đàn ông lái xe Hyundai Santa Fe có dấu hiệu không tỉnh táo.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Bước đầu xác định, cả 3 tài xế không bị thương, đồng thời lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế này và chưa phát hiện vi phạm", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

