Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 3 ngày hoạt động, Camera AI ở Hà Nội phát hiện gần 400 trường hợp vi phạm giao thông

17-12-2025 - 16:05 PM | Xã hội

Sau 3 ngày triển khai vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện gần 400 trường hợp vi phạm giao thông, các phương tiện vi phạm chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Hình ảnh phương tiện vi phạm được camera AI ghi lại.

Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu triển khai vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12 đến ngày 16/12), thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng chức năng đã phát hiện 393 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 125 trường hợp ô tô và 268 trường hợp mô tô.

Cụ thể, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 352 trường hợp, gồm 87 trường hợp ô tô và 265 trường hợp mô tô.

Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 5 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường (đều là ô tô); 1 trường hợp ô tô đi ngược chiều đường một chiều; 3 trường hợp mô tô chở quá số người quy định; 21 trường hợp ô tô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 trường hợp ô tô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ xe.

Các vi phạm nêu trên được phát hiện thông qua hệ thống camera AI được kết nối, vận hành tập trung tại Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, cho phép lực lượng chức năng giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời nhận diện hành vi vi phạm, các điểm ùn tắc, tai nạn, sự cố để chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Qua đánh giá bước đầu, hệ thống camera AI vận hành ổn định, hiệu quả; số lượng vi phạm được ghi nhận tăng rõ rệt so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và cao hơn so với thời điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức. Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác, khách quan và thuyết phục.

Trong giai đoạn đầu vận hành, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không làm điều này trên VNeID, người dân đối diện mức phạt lên tới 4 triệu đồng

Không làm điều này trên VNeID, người dân đối diện mức phạt lên tới 4 triệu đồng Nổi bật

Một giám đốc công ty bị bắt

Một giám đốc công ty bị bắt Nổi bật

TPHCM ra hướng dẫn quan trọng về trả lương thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

TPHCM ra hướng dẫn quan trọng về trả lương thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

15:30 , 17/12/2025
Cựu Cục phó chỉ đạo 'nắn' kết quả định giá khu đất 39 Bến Vân Đồn để 'cứu' lãnh đạo doanh nghiệp không bị khởi tố

Cựu Cục phó chỉ đạo 'nắn' kết quả định giá khu đất 39 Bến Vân Đồn để 'cứu' lãnh đạo doanh nghiệp không bị khởi tố

15:15 , 17/12/2025
Đếm ngược từng ngày, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2026 còn bao xa: Nhiều người bất ngờ với con số này!

Đếm ngược từng ngày, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2026 còn bao xa: Nhiều người bất ngờ với con số này!

15:00 , 17/12/2025
Nộp 100 tỉ đồng, bà chủ Quốc Cường Gia Lai vẫn bị "đóng băng" nhiều tài sản

Nộp 100 tỉ đồng, bà chủ Quốc Cường Gia Lai vẫn bị "đóng băng" nhiều tài sản

14:48 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên