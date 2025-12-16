Camera AI ở Hà Nội 'zoom' tới 700m, lưu dữ liệu 75 ngày hỗ trợ truy vết vi phạm

Từ ngày 13/12, Công an TP Hà Nội vận hành hệ thống hơn 1.830 camera AI tại 195 nút giao trọng điểm. Hệ thống không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm theo thời gian thực mà còn góp phần điều hành giao thông thông minh, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Hệ thống camera AI được triển khai nhằm phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó trọng tâm là giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông, đồng thời phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với hơn 23 nhóm hành vi vi phạm phổ biến.

195 nút giao có đèn tín hiệu giao thông tích hợp camera AI.

Các camera AI có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500–700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, có khả năng tự động đánh giá lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao.

Ngoài ra, những trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được hệ thống tự động phát hiện, trích xuất hình ảnh và gửi về Trung tâm chỉ huy để rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Một trường hợp vi phạm bị camera AI ghi nhận.

Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm giao thông đường bộ phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện… đều được camera AI tự động ghi nhận. Đây là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, từng xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm khi không thấy lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại nút giao.

Theo Nghị định 168, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông bị xử phạt rất nghiêm khắc: từ 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm Giấy phép lái xe đối với ô tô; từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm Giấy phép lái xe đối với mô tô, xe gắn máy. Đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, mức phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng đối với xe máy và từ 4-6 triệu đồng đối với ô tô.

Hệ thống camera có thể quan sát từ xa, cho hình ảnh rõ nét.

Ngoài ra, hệ thống camera AI còn phát hiện, xử lý nhiều hành vi khác như: không tuân thủ vạch kẻ đường, không bật tín hiệu chuyển hướng, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, xe khách dừng đón trả khách sai quy định, che dán biển số, chở hàng cồng kềnh, xe tự chế…

Đồng thời, camera cũng phát cảnh báo đến lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến để kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải hoặc vi phạm nghiêm trọng khác.

Đáng chú ý, dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó, mạng lưới camera không chỉ ghi nhận vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định các hành vi, hoạt động của phương tiện trong quá khứ khi cần thiết.

Camera được lắp đặt tại các vị trí có thể bao quát các chiều đường.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường; điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường quy định.

Đồng thời, mỗi người tham gia giao thông cần từ bỏ tâm lý đối phó, tìm cách “né” camera, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.