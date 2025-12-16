Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Lê Thanh Tiến sinh năm 2001

16-12-2025 - 20:04 PM | Xã hội

Lê Thanh Tiến bị bắt trên Quốc lộ 14 sau một tháng trốn truy nã về hành vi tổ chức bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin từ Bộ Công an ngày 16/12 cho biết, Công an tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lê Thanh Tiến (SN 2001, trú tại tổ 2, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi), khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, rạng sáng 15/12, Tổ công tác Công an tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi phát hiện một đối tượng nghi vấn di chuyển trên Quốc lộ 14, hướng từ xã Đăk Hà về phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi). Xác định đây là Lê Thanh Tiến, lực lượng chức năng đã phối hợp chốt chặn, dừng phương tiện và khống chế nghi phạm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/6/2025, Tiến cùng Phạm Đức Việt (SN 1982) và Huỳnh Văn Cường (SN 1993) đã dùng vũ lực ép anh Võ Khắc Lãm (trú xã Ia Khươl, Gia Lai) lên ôtô. Nhóm này đưa nạn nhân về giam giữ trái pháp luật tại số nhà 01 Hồ Tùng Mậu (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Lê Thanh Tiến (giữa) bị lực lượng Công an bắt giữ - Ảnh: Bộ Công an

Tại đây, các đối tượng cùng Trần Quang Việt (SN 1988) đã hành hung, ép anh Lãm viết giấy nợ nhằm cưỡng đoạt số tiền 41 triệu đồng.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã từ ngày 17/11/2025.

Hiện Lê Thanh Tiến đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sảnBắt, giữ người trái pháp luật cùng các đồng phạm.

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

