Những ai ở Hà Nội sẽ nhận được quà tiền mặt từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Mức quà tiền mặt cao nhất tới 2.000.000 đồng/người

Ngày 15-12-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND về việc tặng quà cho các đối tượng hưởng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho đất nước.

Theo kế hoạch, dự kiến tổng số quà tặng trong dịp Tết năm nay là 1.165.878 suất, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách cấp thành phố, cấp xã theo phân cấp, đồng thời huy động thêm các nguồn hợp pháp khác. Việc phân bổ nguồn lực được thực hiện đồng bộ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh nguồn ngân sách đã bố trí, UBND thành phố giao UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị liên quan chủ động căn cứ vào nguồn quyên tặng, nguồn được phép huy động khác để quyết định mức trợ cấp, mức tặng quà và tổ chức hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng trên địa bàn. Việc này nhằm tăng cường tính linh hoạt, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội dịp Tết.

Đối với cá nhân, mức quà tặng bằng tiền mặt cao nhất là 2.000.000 đồng/người, dành cho các đối tượng như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể cao; người hoạt động cách mạng trước và trong thời kỳ tiền khởi nghĩa; thân nhân liệt sĩ; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc bị địch bắt tù, đày.

Mức quà 1.000.000 đồng/người được áp dụng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; đại diện thờ cúng liệt sĩ; quân nhân, cán bộ công an tham gia kháng chiến chống Mỹ hoặc làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn và không hưởng trợ cấp hằng tháng cũng được tặng quà với mức 1.000.000 đồng/người theo đề xuất của Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Đối với người cao tuổi, thành phố thực hiện tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng tiền mặt với mức từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người, tùy theo độ tuổi và quy định hiện hành. Đây là sự ghi nhận, tri ân đối với những đóng góp và vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Tặng quà các đơn vị tiêu biểu

Kế hoạch cũng quy định việc tặng quà cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu. Cụ thể, thành phố sẽ tặng quà cho 73 đơn vị, mỗi suất trị giá từ 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng, bao gồm các câu lạc bộ, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, người khuyết tật, các hội, tổ chức xã hội và một số đơn vị thuộc các tỉnh lân cận. Đồng thời, 150 cá nhân tiêu biểu sẽ được tặng mỗi suất quà trị giá 6.000.000 đồng, trong đó có 5.000.000 đồng tiền mặt và 1.000.000 đồng là túi quà Tết.

Ngoài ra, thành phố còn bố trí mức bồi dưỡng 500.000 đồng/người cho cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết; đồng thời bổ sung tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế và Công an thành phố quản lý. Qua đó, bảo đảm mọi đối tượng đều được đón Tết trong không khí ấm áp, an toàn và đầy đủ hơn.

Việc triển khai Kế hoạch số 341/KH-UBND không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự quan tâm, chăm lo của chính quyền thành phố trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.



