Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào

16-12-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Trong 2 ngày 17-18/12, một đợt không khí lạnh tăng cường theo hướng lệch đông sẽ tác động trở lại Bắc Bộ gây mưa rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (16/12) và ngày mai, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông tràn xuống sẽ khiến Bắc Bộ, trời chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ và mưa rào rải rác.

Đợt gió mùa Đông Bắc lần này có cường độ yếu nên gần như không làm thay đổi nhiệt độ ở Bắc Bộ.

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào - Ảnh 1.

Ngày mai, miền Bắc dự báo sẽ đón một đợt không khí lạnh mới có đường độ yếu (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/12

Thời tiết Hà Nội có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 17-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty thưởng xe Lexus cuối năm cho nhân viên

Một công ty thưởng xe Lexus cuối năm cho nhân viên Nổi bật

Lê Khắc Ngọ bị bắt như thế nào?

Lê Khắc Ngọ bị bắt như thế nào? Nổi bật

Hé lộ hai vali tiền và những cuộc ‘đi đêm’ thâu tóm đất vàng Bến Vân Đồn

Hé lộ hai vali tiền và những cuộc ‘đi đêm’ thâu tóm đất vàng Bến Vân Đồn

17:35 , 16/12/2025
Sập tường căn-tin, 2 học viên thương vong trong khi chờ sát hạch lái xe

Sập tường căn-tin, 2 học viên thương vong trong khi chờ sát hạch lái xe

17:09 , 16/12/2025
Hướng dẫn cấp thẻ căn cước và số định danh cá nhân với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hướng dẫn cấp thẻ căn cước và số định danh cá nhân với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

16:45 , 16/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 16-12: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay, 16-12: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

16:35 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên