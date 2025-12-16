Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn cấp thẻ căn cước và số định danh cá nhân với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

16-12-2025 - 16:45 PM | Xã hội

Bộ Công an trả lời độc giả về việc cấp căn cước và mã định danh cho người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài.

Bạn đọc là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Pháp, có song tịch. Bạn đọc muốn làm căn cước công dân và cấp mã định danh.

Tháng 7 vừa qua bạn đọc về Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Hiện tại bạn đọc còn giấy khai sinh, chứng minh nhân dân cũ đã hết hạn, hộ khẩu cũ đã cắt khẩu.

Bạn đọc hỏi Bộ Công an, trường hợp của bạn đọc có được cấp căn cước và mã định danh hay không?

Hướng dẫn cấp thẻ căn cước và số định danh cá nhân với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài- Ảnh 1.

Hướng dẫn cấp căn cước và số định danh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đảm bảo nguyên tắc mọi công dân Việt Nam đều được cấp thẻ căn cước

Bộ Công an trả lời như sau: Căn cứ vào Luật Căn cước 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bổ sung một số quy định để đảm bảo nguyên tắc mọi công dân Việt Nam đều được cấp thẻ căn cước.

Theo đó, khoản 7 Điều 13 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định cụ thể về việc thu thập, cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: "Công dân, cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm, nghĩa vụ về thu thập, cập nhật, cung cấp thông tin về công dân theo quy định tại Điều 4, khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước "

Tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 17/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú: "đối với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài, không có nơi cư trú tại Việt Nam thì thông tin về nơi cư trú trên thẻ căn cước thể hiện là địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt)".

Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu, trình Chính phủ phương án cập nhật thông tin với người Việt Nam cư trú tại nước ngoài

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành có liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp về pháp lý, hạ tầng, kỹ thuật, bảo mật thông tin cá nhân để triển khai thu thập, cập nhật thông tin đối với công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc tại nước ngoài trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian này, công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có nguyện vọng cấp thẻ căn cước thì trực tiếp đến cơ quan Công an nơi đang cư trú tại Việt Nam để được thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đối với trường hợp chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) hoặc thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cập nhật thông tin nơi ở hiện tại để đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân, cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật về cư trú và căn cước./.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

