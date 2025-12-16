Vừa đánh tài xế xe buýt, người đàn ông vừa nói đã từng đi tù một lần, đi thêm cũng không sao

Vào chiều ngày hôm qua (15/12), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo đen hành hung dã man một tài xế xe buýt. Từ đoạn camera an ninh có thể thấy sự việc xảy ra vào khoảng 13h50' ngày 14/2.

Theo nội dung clip, thì thời điểm đó, một nhóm người đàn ông đang xảy ra tranh cãi trên xe buýt. Khi tài xế xe buýt giơ điện thoại chụp người đàn ông áo đen thì người này bất ngờ lao tới, đánh đâm liên tục vào tài xế. Hành vi bạo lực này khiến dư luận không khỏi phẫn nộ dù chưa rõ nguyên nhân, sự tình giữa hai bên. Đa số ý kiến đều cho rằng, việc "động tay động chân" không phải là cách giải quyết các mâu thuẫn.

Hình ảnh người đàn ông áo đen hành hung tài xế xe buýt. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời trên VietNamNet, một lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã xác nhận sự việc xảy ra trên xe buýt tuyến số 67 vào chiều 14/12.

Theo lãnh đạo Transerco, xe buýt mang biển kiểm soát 29F-002XX do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển đang dừng tại điểm đón, trả khách thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương, Hà Nội) thì bất ngờ bị một ô tô con lùi xe, quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

Sau va chạm, lái xe xuống kiểm tra và trao đổi với tài xế ô tô con nhưng bị những người đàn ông ngồi trên xe đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, anh Vịnh quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng xử lý. Tuy nhiên, một người đã lên xe buýt, tiếp tục đe dọa. Khi lái xe dùng điện thoại chụp hình người này làm bằng chứng thì bất ngờ bị hành hung. Diễn biến này đã được camera ghi lại.

Được biết, tài xế Vịnh đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 105. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nạn nhân bị gây thương tích vùng mặt, cần tiếp tục theo dõi; một bên mắt bị mờ, sưng và đang được điều trị.

Vợ của anh Vinh, chị N.T.T.T (trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội) cũng chia sẻ thêm về tình huống trên báo Người Lao Động. Chị kể trong lúc bị hành hung, chồng chị đã liên tục van xin nhưng người đàn ông kia tuyên bố "không tha", đồng thời lớn tiếng nói rằng bản thân đã từng đi tù một lần, đi thêm lần nữa cũng không sao.

Chị T. chia sẻ thêm chồng chị là người hiền lành, trong quá trình trao đổi chồng chị không buông lời xúc phạm nhóm người này và nhận thấy nhóm người đi ô tô con có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, mùi rượu nồng nặc.

Khi nhận được thông tin, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường, báo cáo Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp đưa anh Vịnh đi cấp cứu. Lãnh đạo Công an xã Đoài Phương xác nhận đã tiếp nhận thông tin và cho biết đang xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định. Khi có thông tin chi tiết, đơn vị sẽ thông báo sau.