Kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16-12-2025 - 19:46 PM | Xã hội

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 16/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 70 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Kỳ họp thứ 70 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật các ông: Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Doãn Mậu Diệp, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai cá nhân này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, giải quyết tố cáo 1 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Anh Văn/VTC News

VTC News

