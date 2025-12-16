Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Phạm Văn Thoại SN 1977

16-12-2025 - 20:32 PM | Xã hội

Công an phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Thoại (SN 1977) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 13/12, Công an phường Phượng Sơn bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thoại (sinh năm 1977, trú tại TDP Từ Xuyên, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đang có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Thu giữ tang vật là ma túy dạng Heroine và Methamphetamine, có tổng khối lượng 0,281 gam, cùng phương tiện, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng Thoại.

Đối tượng Phạm Văn Thoại đã có 2 tiền án, trong đó có 01 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Phạm Văn Thoại

Căn cứ tài liệu điều tra, cùng ngày, thừa uỷ quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trưởng Công an phường Phượng Sơn đã ra Quyết định tạm giữ đối với Phạm Văn Thoại để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo: Tất cả các hành vi sản xuất, mua bán, chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dân khi có thông tin về các hoạt động, đối tượng trên địa bàn phường Phượng Sơn có hành vi sản xuất, mua bán, chiếm đoạt, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đề nghị thông báo cho Công an phường Phượng Sơn, qua Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm của Công an phường (số điện thoại Trực ban hình sự: 02043.792828) hoặc đồng chí Thiếu tá Tạ Quang Trường - Phó Trưởng Công an phường phụ trách công tác phòng, chống tội phạm (số điện thoại: 0986188323).

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty thưởng xe Lexus cuối năm cho nhân viên

Một công ty thưởng xe Lexus cuối năm cho nhân viên Nổi bật

Lê Khắc Ngọ bị bắt như thế nào?

Lê Khắc Ngọ bị bắt như thế nào? Nổi bật

Bắt Lê Thanh Tiến sinh năm 2001

Bắt Lê Thanh Tiến sinh năm 2001

20:04 , 16/12/2025
Những ai ở Hà Nội sẽ nhận được quà tiền mặt từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Những ai ở Hà Nội sẽ nhận được quà tiền mặt từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

19:53 , 16/12/2025
Kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

19:46 , 16/12/2025
Người đàn ông chửi bới, xô ngã bảo vệ chung cư ở Hà Nội: Nguồn cơn gây bất bình

Người đàn ông chửi bới, xô ngã bảo vệ chung cư ở Hà Nội: Nguồn cơn gây bất bình

19:18 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên