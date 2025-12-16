Bắt giữ Phạm Văn Thoại SN 1977

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 13/12, Công an phường Phượng Sơn bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thoại (sinh năm 1977, trú tại TDP Từ Xuyên, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đang có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Thu giữ tang vật là ma túy dạng Heroine và Methamphetamine, có tổng khối lượng 0,281 gam, cùng phương tiện, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng Thoại.

Đối tượng Phạm Văn Thoại đã có 2 tiền án, trong đó có 01 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Phạm Văn Thoại

Căn cứ tài liệu điều tra, cùng ngày, thừa uỷ quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trưởng Công an phường Phượng Sơn đã ra Quyết định tạm giữ đối với Phạm Văn Thoại để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo: Tất cả các hành vi sản xuất, mua bán, chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dân khi có thông tin về các hoạt động, đối tượng trên địa bàn phường Phượng Sơn có hành vi sản xuất, mua bán, chiếm đoạt, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đề nghị thông báo cho Công an phường Phượng Sơn, qua Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm của Công an phường (số điện thoại Trực ban hình sự: 02043.792828) hoặc đồng chí Thiếu tá Tạ Quang Trường - Phó Trưởng Công an phường phụ trách công tác phòng, chống tội phạm (số điện thoại: 0986188323).