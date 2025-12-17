Không làm điều này trên VNeID, người dân đối diện mức phạt lên tới 4 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định này là quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú - lĩnh vực gắn trực tiếp với công tác quản lý dân cư, an ninh trật tự tại cơ sở và việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID).

Điểm đáng chú ý nhất tại Nghị định mới là việc phân chia rõ ràng hai khung hình phạt dựa trên mức độ vi phạm liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ở mức độ đầu tiên, cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với nhóm hành vi phổ biến như chậm trễ hoặc không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin cư trú.

Đặc biệt, việc người dân không thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng hoặc không xuất trình được thông tin cư trú tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) khi có yêu cầu kiểm tra cũng sẽ bị xử lý theo khung hình phạt này.

Người dân cần đăng ký thông tin cư trú theo đúng quy định

Đối với các vi phạm có tính chất nghiêm trọng hơn, mức phạt tiền sẽ tăng mạnh lên ngưỡng từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng. Nhóm hành vi này bao gồm việc cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ cư trú; mua bán, cho thuê hoặc mượn giấy tờ để thực hiện hành vi trái pháp luật. Đáng lưu ý, những cá nhân đã chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới đủ điều kiện nhưng cố tình không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký, hoặc các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện thông báo đối với khách thuê (từ 1 đến 3 người) cũng sẽ chịu mức phạt cao nhất trong khung này. Ngoài ra, các hành vi cầm cố, hủy hoại giấy tờ cư trú hay kích động, xúi giục người khác vi phạm cũng bị xử lý triệt để. Cần lưu ý rằng mức phạt nêu trên áp dụng cho cá nhân, đối với tổ chức có cùng hành vi, số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi.

Để chủ động tuân thủ pháp luật và tránh những rắc rối không đáng có, người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú ngay tại nhà thông qua ứng dụng VNeID. Quy trình được thực hiện đơn giản bằng cách đăng nhập vào ứng dụng, truy cập mục "Thủ tục hành chính" và chọn tính năng "Đăng ký tạm trú". Sau khi xác thực bảo mật bằng Passcode hoặc sinh trắc học (vân tay/FaceID), người dùng chọn "Tạo mới yêu cầu" và lựa chọn hình thức khai báo cho bản thân hoặc khai hộ người thân.

Tại bước cuối cùng, người dân cần điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu đỏ như họ tên, số định danh cá nhân và số điện thoại liên hệ. Hệ thống cho phép tùy chọn lập hộ mới hoặc nhập vào hộ đã có sẵn. Hồ sơ sẽ được coi là hợp lệ sau khi nhận được xác nhận đồng ý từ chủ hộ hoặc chủ chỗ ở hợp pháp. Đối với người chưa thành niên, việc xác nhận có thể thực hiện bởi cha, mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp trên ứng dụng hoặc thông qua tờ khai CT01 đính kèm, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Các bước chi tiết đăng ký thường trú trên VNeID để tránh bị xử phạt

Để tránh vi phạm và bị xử phạt từ ngày 15/12/2025, người dân có thể thực hiện đăng ký tạm trú trực tiếp trên ứng dụng VNeID theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập và truy cập thủ tục đăng ký

Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.

Tại màn hình chính, chọn mục “Thủ tục hành chính”.

Chọn “Đăng ký tạm trú” (hoặc “Đăng ký thường trú” nếu có nhu cầu tương ứng).

Bước 2: Xác thực người dùng

Nhập Passcode hoặc xác thực bằng vân tay/FaceID.

Trường hợp quên Passcode, chọn “Quên passcode” để thiết lập lại (lưu ý: nhập sai quá 5 lần có thể bị khóa đến ngày hôm sau).

Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Tạo yêu cầu đăng ký mới

Tại màn hình đăng ký tạm trú, chọn “Tạo mới yêu cầu”.

Lựa chọn hình thức đăng ký: “Bản thân” hoặc “Khai hộ” cho người thân.

Bước 4: Khai báo thông tin cư trú

Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu chấm đỏ) như họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, số điện thoại.

Chọn hình thức đăng ký tạm trú: lập hộ mới hoặc đăng ký vào hộ đã có sẵn.

Thực hiện xác nhận đồng ý của chủ hộ hoặc chủ chỗ ở hợp pháp; trường hợp người chưa thành niên cần xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ (có thể xác nhận trực tiếp trên VNeID hoặc bằng tờ khai CT01 đính kèm bản chụp/scan).