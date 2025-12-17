Một tính năng mà hàng triệu người dùng Zalo nên biết để tránh mất quyền lợi

Người dùng Zalo kể từ tháng 9/2025 đã được cập nhật một tính năng mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức tra cứu. Tuy nhiên tính năng này chưa được quá nhiều người biết.

Theo Zalo, "Trợ lý công dân số" được xem là bước đi chiến lược nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận thông tin pháp lý cho hàng triệu người dùng Việt. Thay vì phải hoang mang giữa "ma trận" văn bản luật hay tốn nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm rời rạc, giờ đây người dân đã có một trợ lý ảo hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24/7. Công cụ này sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động giải đáp, tư vấn và hướng dẫn chi tiết từng bước trong các quy trình thủ tục hành chính, đảm bảo độ chính xác và thuận tiện tối đa.

Để trải nghiệm tiện ích đáng giá này, người dùng không cần thực hiện các thao tác phức tạp. Bạn chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng Zalo, truy cập vào mục "Khám phá" và chọn biểu tượng "Trợ lý Công Dân Số". Tại đây, giao diện trò chuyện thân thiện sẽ hiện ra, cho phép bạn nhập trực tiếp câu hỏi hoặc chọn các vấn đề được gợi ý sẵn để nhận được câu trả lời ngay lập tức. Sự tích hợp mượt mà này hứa hẹn sẽ thay đổi thói quen tra cứu pháp luật của người dùng, biến chiếc điện thoại trở thành một văn phòng tư vấn di động nhỏ gọn.

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm trọn vẹn các tính năng hữu ích này trên Zalo, người dùng cần kiểm tra và cập nhật ứng dụng Zalo lên phiên bản mới nhất trên kho ứng dụng.