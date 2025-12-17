"Ông trùm" Huỳnh Đức Vân cầm đầu đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng: Sở hữu xe sang, biệt thự ở tuổi 33

Đường dây lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo

Nggày 15/12, Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong Chuyên án, trong đó đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 03 đối tượng ở TP.HCM và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK” rồi đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.

Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

Huỳnh Đức Vân nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xoá fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).

Qua thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản Ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 7 đối tượng liên quan.

Chân dung "ông trùm" cầm đầu Huỳnh Đức Vân

Huỳnh Đức Vân tự giới thiệu mình là người đam mê khởi nghiệp. Ảnh: Báo Công Lý

Huỳnh Đức Vân thuộc thế hệ 9X, theo học Đại học Kinh tế Đà Nẵng, được cộng đồng mạng biết đến nhờ thành công với nghề MMO (kiếm tiền online) và thường xuyên chia sẻ bí kíp.

Theo báo Tiền Phong, Huỳnh Đức Vân là một trong những thành viên sáng lập Group BGC City - Cộng Đồng Công Nghệ có 45.000 thành viên tham dự. BGC có nghĩa là Big Green Candles với nghĩa dễ thương là “Bạn Giàu Có”. Huỳnh Đức Vân muốn thông qua đây chia sẻ những kinh nghiệm để giúp các bạn trẻ yêu khởi nghiệp công nghệ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ảnh: Báo Tiền Phong

Vân còn là chủ sở hữu của biệt thự đẹp như mơ trị giá 30 tỷ đồng ở thời điểm năm 2019. Báo Công Lý cho biết, Kao House có vị trí đắc địa tại sân bay Đà Nẵng, từ biệt thự Kao House theo chia sẻ của chính chủ nhân Huỳnh Đức Vân, ngôi nhà có thể ngắm máy bay cất cánh và hạ cánh.

Huỳnh Đức Vân sở hữu cuộc sống giàu sang, Ảnh: Báo Công Lý

Không chỉ sở hữu bất động sản “vàng”, Huỳnh Đức Vân còn sở hữu chiếc xe Mercedes E250 thời thượng. Nói về triết lý trong kinh doanh, Huỳnh Đức Vân chia sẻ với báo trên: “Tôi muốn làm nên những điều khác biệt, nhưng điều đó trước nhất phải không ảnh hưởng đến bất cứ một ai và có giá trị bền vững cho xã hội và cộng đồng.”

Ảnh: Báo Công Lý

“Thị trường nào cũng vậy luôn có hai mặt kiếm dễ thì cũng mất dễ. Điểm mạnh của các bạn trẻ Việt Nam là học hỏi nhanh và khả năng làm việc thậm chí xuyên đêm 20h/ ngày. Tuy nhiên, hạn chế là tinh thần đội nhóm và tính kỷ luật. Khi có đội nhóm thì mỗi người mỗi việc mỗi thế mạnh rất nhàn, chỉ cần tìm ngươi đội trưởng có thể lead được là cả đội sẽ kỷ luật", "ông trùm" 9x chia sẻ trong quá khứ.