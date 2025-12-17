Cận cảnh khu đất 'kim cương' ven Hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng

Khu vực thu hồi đất của dự án gồm 47 chủ sử dụng, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Trong tháng 12, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 25 hộ; trong đó 20 hộ đã nhận tiền. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.