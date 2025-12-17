Bầu trời TPHCM tối sầm, '7h ra đường mà cảm giác như 5h chiều'

Bầu trời TPHCM tối sầm, nhiều sương mù vào lúc 7h sáng 17/12.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 7h sáng 17/12, mây đen hình thành khiến nhiều nơi ở trung tâm TPHCM tối sầm; cùng với đó, sương mù bao phủ nhiều tuyến đường như đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Xa Lộ Hà Nội, quốc lộ 1, khu vực Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn… Một số đoạn đường mờ trắng, các phương tiện phải bật đèn chiếu sáng và di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Định) lúc 7h sáng.

Anh Phan Minh Tuấn (ngụ phường Bình Đông) cho biết sáng nay khi ra đường đi làm, anh khá bất ngờ vì sương mù dày hơn thường lệ. “Khoảng 6h sáng, tôi chạy xe trên đường Võ Văn Kiệt mà nhìn phía trước khá mờ vì sương dày đặc. Không rõ đây là hiện tượng sương mù bình thường hay do mù khô”- anh Tuấn chia sẻ.

Sương trắng mờ đục khiến tầm nhìn xa hạn chế.

Tại khu vực phường Bình Trị Đông, chị Nguyễn Khánh Phương (30 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết sương mù khiến việc đi lại có phần chậm hơn. “7h sáng đi ra đường mà cảm giác như 5h chiều, trời vẫn tối, sương mù dày, xe đông nên ai cũng chạy chậm. Tôi phải đeo hai lớp khẩu trang vì ngại ô nhiễm”- chị Phương nói.

Người dân đeo khẩu trang khi di chuyển trên quốc lộ 1. Ảnh: Khánh Phương

Lúc 8h, khảo sát trên ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir – Thụy Sỹ) cho thấy chất lượng không khí tại TPHCM ở mức không tốt cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào thời điểm này lên đến 72 µg/m³, cao gấp 14,4 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc.

Đến hơn 7h sáng, nhiều người vẫn bật đèn xe khi di chuyển trên đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay không khí lạnh đang tăng cường yếu lệch Đông. Nhiễu động gió Đông trên cao (tác nhân gây tăng độ ẩm, khả năng xuất hiện mưa, sương mù,…) hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam Bộ (bao gồm TPHCM). Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục xuống phía nam qua Nam Bộ sau suy yếu và rút dần ra phía Đông.

Hình ảnh ghi nhận tại quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Tạo.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng hiện tượng sương mù xuất hiện vào sáng sớm ở TPHCM, Nam Bộ vào thời điểm cuối thời điểm cuối năm chủ yếu do không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường, kết hợp với gió Đông Bắc và độ ẩm cao. Ban đêm và rạng sáng, nhiệt độ hạ thấp, hơi nước ngưng tụ tạo thành sương mù, nhất là ở những khu vực trũng thấp, gần sông rạch.

Đến gần 9h sáng, nhiều nơi tại TPHCM vẫn chưa có nắng, bầu trời tiếp tục âm u.

Dự báo trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục duy trì thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và ban đêm.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.