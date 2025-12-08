Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID của tất cả người dân cả nước

Thời gian gần đây, một số người đang hưởng lương hưu phản ánh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID hiển thị thời điểm hết hiệu lực là ngày 31/12, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng phải tự đi gia hạn. Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH), đây chỉ là cách hiển thị kỹ thuật và hệ thống sẽ tự động gia hạn hằng năm. Người hưởng lương hưu không phải làm thủ tục hay nộp thêm bất kỳ khoản phí nào.

BHXH TP Hà Nội cho biết người về hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí và được quỹ chi trả đến 95% chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Từ ngày 1/6, ngành BHXH dừng phát hành thẻ giấy và chuyển hoàn toàn sang thẻ điện tử tích hợp trên VNeID, VssID hoặc căn cước công dân gắn chip. Trường hợp thẻ giấy còn hiệu lực, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Cơ quan BHXH cũng khuyến cáo người dân không kết bạn Zalo với tài khoản lạ, không truy cập liên kết không rõ nguồn gốc và tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai. (Ảnh minh hoạ)

Trong bối cảnh nhiều người chưa quen với thẻ điện tử, xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh cán bộ BHXH gọi điện yêu cầu “gia hạn thẻ”, hướng dẫn cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hoặc gửi link, mã QR để thao tác trên VssID. Các cuộc gọi này đều nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin, lừa lấy tiền.

BHXH TP Hà Nội khẳng định không thực hiện gọi điện, nhắn tin, gửi link hay kết bạn Zalo để yêu cầu người dân cung cấp dữ liệu cá nhân. Khi cần cập nhật, người dân chỉ nên thực hiện thông qua cơ quan BHXH, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID. Tất cả các kênh đều miễn phí.

Cách tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID:

1. Đăng nhập VNeID phiên bản 2.0.4 trở lên.

2. Chọn “Ví giấy tờ” > “Tích hợp thông tin”

3. Chọn “Tạo mới yêu cầu”, tiếp tục chọn “Thẻ Bảo hiểm y tế”

4. Nhập số thẻ BHYT và gửi yêu cầu.

Cách tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Với ứng dụng VssID, phần lớn tài khoản đã được xác thực và cập nhật số căn cước công dân. Người dùng chưa bổ sung có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng.

BHXH Hà Nội đề nghị người dân khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thẻ BHYT điện tử liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ.