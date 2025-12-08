Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Quang Hải sinh năm 2000

08-12-2025 - 18:37 PM | Xã hội

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vừa triệt phá vụ giao dịch tinh dầu CBD tại P.Ngũ Hành Sơn, qua đó hé lộ đường dây pha chế và mua bán ma túy với quy mô lớn.

Ngày 8/12, Đồn Biên phòng Non Nước (thuộc Ban Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá thành công một vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, qua tuần tra kiểm soát, tại ngã ba đường Thủy Sơn 1 giao với Thủy Sơn 2, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm của Đồn Biên phòng Non Nước đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 2000, quê Quảng Trị) đang giao một lọ tinh dầu CBD chứa ma túy cho Huỳnh Bá Phong (SN 2002, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với giá 300 ngàn đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 2000, quê Quảng Trị) bị lực lượng Biên phòng Non Nước (Đà Nẵng) bắt giữ. Ảnh: Báo Dân Trí

Qua khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 lọ tinh dầu nhiều màu mà Hải khai nhận là ma túy dạng tinh dầu CBD chuẩn bị bán cho khách.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng thu giữ thêm 84 lọ nhựa chứa dung dịch nhiều màu. Hải khai nhận số tang vật này được pha chế theo chỉ đạo của đối tượng Nguyễn Thành Hoàng Vương để bán cho con nghiện.

Báo Dân trí dẫn lại lời khai của Hải tại cơ quan điều tra cho thấy, tất cả những lọ này là của đối tượng tên Nguyễn Thành Hoàng Vương (chưa rõ tuổi và địa chỉ cư trú). Theo sự chỉ đạo của Vương, Hải sử dụng các chất lỏng trong các chai lọ để pha chế theo tỷ lệ nhằm bán cho những người có nhu cầu mua.

Mở rộng điều tra, đối tượng Hải khai nhận thêm hoạt động sang chiết, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy còn có đối tượng Lê Mậu Hoàng (SN 1996, trú tại xã Sen Ngư) và đối tượng Nguyễn Thành Hoàng Vương cùng tham gia thực hiện.

Trên cơ sở lời khai của đối tượng Hải, lực lượng chức năng đã mời đối tượng Hoàng về làm việc.

Qua đấu tranh, Hoàng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Riêng đối tượng Vương đã bỏ trốn.

