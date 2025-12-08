Bắt giữ Thị Lý sinh năm 1989

Ngày 8/12, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin trên báo Quân đội nhân dân rằng đã bắt giữ thành công một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 6/12, khi tổ công tác của Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 và Công an xã Thuận Hạnh thực hiện tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Chân dung Thị Lý. Ảnh: LĐO

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này sau đó được xác định là Thị Lý, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại bon N’Jang Lu, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.

Khi tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện Thị Lý mang theo một túi nylon chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Báo Lao Động đưa tin, qua quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận tang vật trên là ma túy đá, được mua từ một đối tượng không rõ lai lịch nhằm mục đích sử dụng cá nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.