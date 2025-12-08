Ông Phạm Văn Nghì giữ chức Chánh thanh tra TPHCM

Sáng 8-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Ông Phạm Văn Nghì

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì, Phó Chánh Thanh tra TPHCM giữ chức Chánh thanh tra TPHCM.

Ông Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM, ông Phạm Văn Nghì từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó Chánh Thanh tra TPHCM.

Trước đó, vào tháng 11-2025, Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy đã được đại biểu HĐND TPHCM đã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.



