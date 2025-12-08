Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phạm Văn Nghì giữ chức Chánh thanh tra TPHCM

08-12-2025 - 09:10 AM | Xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì, Phó Chánh Thanh tra TPHCM giữ chức Chánh thanh tra TPHCM.

Sáng 8-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Thanh tra - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Nghì

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì, Phó Chánh Thanh tra TPHCM giữ chức Chánh thanh tra TPHCM.

Ông Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM, ông Phạm Văn Nghì từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó Chánh Thanh tra TPHCM.

Trước đó, vào tháng 11-2025, Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy đã được đại biểu HĐND TPHCM đã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.


Theo Lê Vĩnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết!

Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết! Nổi bật

Công an TP HCM truy tìm ô tô liên quan đến một cựu CSGT

Công an TP HCM truy tìm ô tô liên quan đến một cựu CSGT Nổi bật

Bầu trời Hà Nội mù mịt, mắt cay xè trong đêm ô nhiễm nhất thế giới

Bầu trời Hà Nội mù mịt, mắt cay xè trong đêm ô nhiễm nhất thế giới

08:09 , 08/12/2025
Bắt tạm giam Mai Thanh Duy và 3 người khác

Bắt tạm giam Mai Thanh Duy và 3 người khác

07:43 , 08/12/2025
Dự báo thời tiết 8/12: Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, Hà Nội đêm rét ngày nắng

Dự báo thời tiết 8/12: Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, Hà Nội đêm rét ngày nắng

07:20 , 08/12/2025
Tối nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới, chỉ số cao gấp 35 lần chuẩn WHO

Tối nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới, chỉ số cao gấp 35 lần chuẩn WHO

21:00 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên