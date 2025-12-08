Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thế Anh sinh năm 1989

Trước đó, vào rạng sáng ngày 24/11, tại sân trước cửa nhà anh P.V.D. ở xã An Trường, TP Hải Phòng bị kẻ gian cắt trộm 121 mét dây cáp điện trị giá hơn 24 triệu đồng.

Công an xã An Trường thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại nhà Nguyễn Thế Anh (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã An Trường đã tập trung tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đến đến 22h ngày 27/11, Công an xã An Trường đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, trú tại thôn Liễu Dinh Nam, xã An Trường, Hải Phòng.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thế Anh khai nhận hành vi cùng đồng bọn dùng kìm cộng lực cắt trộm dây cáp điện.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thế Anh, Công an xã An Trường thu giữ nhiều đồ vật có liên quan.

Hiện, Công an xã An Trường tiếp tục điều tra, mở rộng án.