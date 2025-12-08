Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu là ai?

08-12-2025 - 10:45 AM | Xã hội

Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu bản thân là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do...

Tối qua (6/12), Bộ Công an thông tin, rạng sáng cùng ngày, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan Công an trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 giờ truy xét, Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là diễn viên tham gia sự kiện.

Bắt diễn viên Nguyễn Lâm Thái - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan Công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho hoa hậu Mexico.

Trên Facebook cá nhân với gần 70.000 lượt theo dõi, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu bản thân là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do.

Lâm Thái từng đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn, đạo diễn cho những cuộc thi hoa khôi tại các trường đại học, các sân chơi sắc đẹp, thông tin này được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ.

Ngoài ra, theo thuật lại trên tạp chí Trí thức, Nguyễn Lâm Thái sinh năm 2000 tại TP.HCM, từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Bên cạnh vai trò diễn viên, người này còn có một số hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu là ai? - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

Đối tượng cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Nhiều clip Lâm Thái đi làm từ thiện thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.


Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bầu trời Hà Nội mù mịt, mắt cay xè trong đêm ô nhiễm nhất thế giới

Bầu trời Hà Nội mù mịt, mắt cay xè trong đêm ô nhiễm nhất thế giới Nổi bật

Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết!

Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết! Nổi bật

TPHCM lạnh dưới 20 độ C

TPHCM lạnh dưới 20 độ C

10:34 , 08/12/2025
Áp thấp nhiệt đới hình thành, vùng biển Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió giật cấp 7-8

Áp thấp nhiệt đới hình thành, vùng biển Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió giật cấp 7-8

09:59 , 08/12/2025
Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, bị phạt đến 10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai

Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, bị phạt đến 10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai

09:34 , 08/12/2025
Ông Phạm Văn Nghì giữ chức Chánh thanh tra TPHCM

Ông Phạm Văn Nghì giữ chức Chánh thanh tra TPHCM

09:10 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên