278 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

08-12-2025 - 11:13 AM | Xã hội

Những chủ xe máy có trong danh sách phạt nguội dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, công an một số tỉnh vừa công bố danh sách phạt nguội. Trong đó, có nhiều chủ xe máy vi phạm bị phạt nguội.

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 20/10/2025 đến ngày 31/10/2025.

Theo danh sách, có 129 trường hợp phương tiện vi phạm, trong đó có 52 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 52 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 23 - 30/11/2025.

Theo thông báo, có tổng số 277 trường hợp vi phạm được hệ thống camera ghi nhận. Trong đó có 66 trường hợp mô tô (xe máy) vi phạm.

Danh sách 66 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Chạy quá tốc độ - 5 trường hợp

11AU-038.38; 22B2-576.01; 29C1-692.11; 98B3-605.54; 99AC-062.70.

Vượt đèn đỏ – 61 trường hợp

98B3-936.03; 99AA-396.29; 98B1-723.86; 98B3-552.15; 98K1-221.40; 98B1-429.69; 98MĐ1-151.89; 98B1-682.08; 98AA-214.36; 98B3-477.90; 98D1-954.95; 98B2-386.79; 98K1-234.36; 98B1-952.34; 98B2-820.73; 98B3-821.09; 98B3-863.33;

36AC-662.12; 34C1-458.72; 98AK-075.05; 99E1-660.64; 98MĐ1-155.37; 98B1-709.36; 98AH-080.53; 98B3-810.81; 98B3-811.18; 98AA-214.36; 98K1-146.61; 98B2-449.65; 98F1-384.33; 98B2-577.96; 99G1-593.88; 98B3-360.99;

98B2-628.90; 98B2-198.56; 98K1-363.03; 98B2-948.01; 98B3-877.74; 98B1-529.59; 98B3-323.46; 98G1-183.82; 98G1-105.81; 98B2-086.39; 98B1-590.88; 98B1-781.97; 98B3-281.09; 98B3-361.37; 29AE-090.18; 98AA-121.65;

98B1-803.66; 12V1-125.82; 98AA-099.07; 98B1-641.95; 98AK-081.44; 98B1-510.68; 98AK-052.24; 98B3-006.69; 99K1-131.67; 98E1-518.01; 98B3-745.09; 29AA-165.08.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 15 - 24/11/2025.

Theo thông báo, có tổng số 384 trường hợp vi phạm được hệ thống camera ghi nhận. Trong đó có 160 trường hợp mô tô (xe máy) vi phạm.

Danh sách 160 trường hợp xe máy cụ thể như sau:

Vượt đèn đỏ - 60 trường hợp

98B3-558.48; 98B3-677.39; 98B3-655.31; 98B3-034.06; 98B3-679.23; 98B2-811.62; 98K1-183.21; 98B3-903.14; 98B2-895.36; 98B2-725.86; 98B1-881.78; 98B3-102.91; 98B3-329.55; 98B3-585.38; 98K1-058.94; 98B3-532.88; 98B3-861.27; 98K1-276.79; 99AA-423.75; 98B1-126.31; 98B3-900.41; 98E1-883.37; 98B2-026.45; 98B3-203.64; 98B3-695.24; 98B1-743.68;

98B3-418.92; 98B3-677.79; 98B3-670.83; 98B3-948.70; 98AA-224.36; 98B1-237.37; 47AA-245.56; 98B3-483.15; 98B3-874.08; 26B2-355.78; 98B1-179.19; 98B3-926.51; 98C1-211.87; 98M1-327.15; 98B2-653.36; 98B3-433.92; 98B3-730.83; 98B2-995.24; 20D1-179.37; 99AA-599.74; 98AA-356.78; 98AB-120.85; 99C1-112.27; 98B2-551.19; 98K1-131.80; 98AC-133.48; 98AA-092.97; 98AA-129.99; 98AA-087.43; 98MĐ1-171.45; 98B2-948.01; 98E1-273.16; 98G1-175.72; 98B3-242.77.

Chạy quá tốc độ – 100 trường hợp

28G1-27216; 12SA-03976; 98C1-288.56; 12H1-131.97; 99G1-619.64; 99G1-073.02; 98M1-234.77; 12HA-012.86; 12AA-006.21; 29BL-073.10; 12ZA-014.47; 98D1-052.47; 12H1-413.65; 99G1-28386; 12H1-49712; 98AK-018.56; 20F1-49801; 12AA-04262; 88H1-37515; 98B3-25049; 12FA-06055; 29F1-08758; 12H1-42436; 98AF-069.26; 12B1-077.07; 98N5-4865; 12V1-044.11; 29C1-045.26; 22AA-922.05; 12T1-2437; 12H1-295.68; 29S2-151.38; 98AE-044.12; 29AD-295.65; 29U3-6488; 99AF-003.74; 98K7-4123; 12X1-213.73; 98H4-5634; 12L1-30387; 21K1-19804; 20AH-10154; 12X1-24402; 12B1-20758; 12D1-31985; 12SA-04590;

18D1-009.80; 12L1-181.88; 29A1-393.79; 12H1-33284; 12V1-14079; 29E1-31931; 12D1-36920; 28G1-37409; 12H1-471.69; 12S1-159.40; 12S1-193.50; 12X1-277.67; 12X1-058.88; 98B3-266.32; 98AB-032.05; 29A1-395.04; 29BD-049.48; 29A1-164.40; 12H1-489.99; 98K9-2136; 12K2-4242; 98M1-205.27; 98M1-129.36; 12U1-146.93; 12D1-347.76; 12AA-187.05; 36E1-475.14; 98K1-187.45; 12HA-10992; 11AU-03131; 98AF-01302; 12HA-105.30; 12UA-036.96; 12VA-046.20; 12X1-254.97; 12H1-010.39; 88L1-075.62 12AA-074.22; 37N1-144.07; 89AB-166.03; 90B3-502.63; 98B3-458.52; 98M1-233.29; 99G1-683.34; 29C1- 739.58.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Tổng hợp: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

