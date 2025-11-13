395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Chủ xe máy, ô tô có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 02 - 09/11/2025. Theo danh sách, có tổng số 395 trường hợp vi phạm, trong đó có 331 ô tô và 64 mô tô (xe máy).
Danh sách cụ thể như sau:
Ô tô: 331 trường hợp
43 trường hợp ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:
166 trường hợp ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường:
88 trường hợp ô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định:
22 trường hợp ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm:
10 trường hợp ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt:
02 trường hợp quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường: 99A-888.77; 30H-030.93.
Xe máy: 64 trường hợp
15 trường hợp mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:
49 trường hợp mô tô (xe máy) chạy quá tốc độ quy định:
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
Theo: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh , Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh
