Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

13-11-2025 - 16:04 PM | Xã hội

Chủ xe máy, ô tô có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 02 - 09/11/2025. Theo danh sách, có tổng số 395 trường hợp vi phạm, trong đó có 331 ô tô và 64 mô tô (xe máy).

Danh sách cụ thể như sau:

Ô tô: 331 trường hợp

43 trường hợp ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

166 trường hợp ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường:

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

88 trường hợp ô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định:

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

22 trường hợp ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm:

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

10 trường hợp ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt:

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

02 trường hợp quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường: 99A-888.77; 30H-030.93.

Xe máy: 64 trường hợp

15 trường hợp mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

49 trường hợp mô tô (xe máy) chạy quá tốc độ quy định:

395 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Theo: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh , Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh 


Theo Mini

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này

Cảnh tượng tại nhà riêng của Mailisa và Hoàng Kim Khánh ngay lúc này Nổi bật

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại Nổi bật

Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM

Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM

16:00 , 13/11/2025
Chi hơn 1,35 triệu tỉ đồng để đảm bảo tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Chi hơn 1,35 triệu tỉ đồng để đảm bảo tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

15:54 , 13/11/2025
TAND TP.HCM kêu gọi cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

TAND TP.HCM kêu gọi cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

15:45 , 13/11/2025
4 người lao vào ẩu đả giữa phố, từ lòng đường lên vỉa hè khiến giao thông hỗn loạn: Đã rõ nguyên nhân

4 người lao vào ẩu đả giữa phố, từ lòng đường lên vỉa hè khiến giao thông hỗn loạn: Đã rõ nguyên nhân

15:05 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên