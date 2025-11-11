53 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Ninh Bình) ghi nhận 43 trường hợp vi phạm TTATGT qua Hệ thống giám sát trên các tuyến đường từ ngày 01/10/2025 đến ngày 05/11/2025,:

1. 35N-9099 Dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

2. 30A-225.49 Dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

3. 30F-834.64 Dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

4. 35H-060.15 Dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

5. 90A-052.86 Dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

6. 35A-476.78 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7. 99A-706.37 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8. 35A-056.44 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9. 35G-000.92 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10. 35A-167.66 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11. 30H-971.88 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12. 30F-625.20 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13. 18A-442.24 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14. 35C-133.89 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15. 35A-054.72 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16. 37K-104.88 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17. 35A-177.87 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18. 35A-309.13 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19. 35C-132.01 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20. 35H-060.34 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21. 18A-355.09 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22. 90A-158.80 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23. 90C-102.13 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24. 29A-498.37 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25. 98A-090.61 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26. 35A-048.62 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27. 35H-029.76 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28. 35B-019.19 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29. 37A-555.26 Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều

30. 18C-021.36 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31. 35C-111.26 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32. 90A-392.49 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33. 35A-556.20 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34. 35C-155.20 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35. 90A-113.31 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36. 12A-052.85 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37. 35A-485.21 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38. 35A-116.09 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

39. 30A-436.57 Lùi xe nơi đường bộ giao nhau

40. 29A-960.15 Lùi xe nơi đường bộ giao nhau

41. 18A-338.67 Lùi xe nơi đường bộ giao nhau

42. 18A-488.89 Lùi xe nơi đường bộ giao nhau

43. 35A-286.12 Lùi xe nơi đường bộ giao nhau

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo: Mỗi hành vi vi phạm đều có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Công an Hưng Yên cho biết, theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên), từ ngày 27/10 đến ngày 2/11, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 10 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Trong đó, toàn bộ là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Danh sách 10 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gồm: 15A-489.19; 30H-024.43; 34A-754.65; 30F-239.87; 30G-941.31; 30K-929.68; 89A-110.90; 89A-178.14; 89A-197.77; 89A-217.22

Công an Hưng Yên cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định. Số điện thoại của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0707.08.17.89

Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Người dân lưu ý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng (mức cũ là 4-6 triệu đồng).

Nhằm triển khai có hiệu quả luật mới ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, với phương châm vừa chú trọng tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh.

Mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc…

Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

Công an đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, vì sự an toàn cho mình và cho người khác.