571 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07-11-2025 - 17:00 PM | Xã hội

Những chủ xe máy có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm qua hệ thống giám sát trên các tuyến đường và thiết bị kỹ thuật, từ ngày 23 đến 31/10/2025. Tổng số trường hợp vi phạm phát hiện là 460 trường hợp. Trong đó có 229 trường hợp xe máy vi phạm. 

Danh sách 229 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Vượt đèn đỏ: 19 trường hợp

98AA¬¬_083.24; 98AA_088.46; 98AA_599.43; 98B2_806.46; 98B3_266.40; 98B3_328.14; 98AA_126.92; 98B2_185.87; 98B3_157.32; 98B3_770.91; 98B3_476.87; 98AH_095.54; 98B1_590.88; 98B3_618.65; 98AA_430.94; 98B2_361.41;   98B3_821.09;     98B3_450.88;     98B3_257.67.

Không đội mũ bảo hiểm: 175 trường hợp

99AE-065.84; 99C1-422.06; 99E1-290.28; 99AE-031.62; 99B1-525.17; 99E1-553.16; 99AE-022.56; 99E1-654.55; 99E1-572.57; 99C1-417.28; 99C1-567.27; 99E1-610.69; 99G1-466.24; 37AD-012.14; 99E1-226.04; 99B1-504.77; 99AA-245.84; 99B1-147.10; 99AF-078.49; 99AE-016.04; 99B1-466.88; 99E1-623.32; 99E1-346.92; 99C1-241.35; 99AH-035.46; 99E1-315.00; 99E1-105.18; 99AA-119.95; 99E1-237.46; 99C1-545.16; 99E1-068.58; 99E1-357.79; 99C1-133.10; 99G1-422.57; 99C1-604.95; 99AE-011.86; 99C1-250.71; 99AA-321.37; 99AA-110.96; 99AE-012.22; 99AE-012.25; 99E1-399.78; 99B1-539.02; 99AA-110.00; 99E1-024.24; 99AE-068.43; 99B1-462.67; 99B1-384.52; 99AE-013.76; 99B1-433.18; 99G1-115.97; 29AH-089.03;

99AB-019.43; 99AA-085.59; 71B4-436.41; 99AD-006.52; 99E1-358.86; 36AL-036.11; 99E1-629.52; 99B1-514.05; 99E1-489.45; 29K1-447.96; 99AA-335.57; 99B1-408.65; 99G1-524.30; 99C1-544.78; 99E1-422.33; 99AA-248.30; 99AC-037.95; 29N1-890.12; 99E1-218.94; 99AA-057.41; 99E1-033.51; 99AA-285.13; 99E1-256.71; 99AA-077.21; 99B1-539.80; 99AC-059.46; 99AE-022.56; 99AA-955.74; 99E1-024.24; 99MĐ7-026.40; 99G1-125.22; 99AA-102.62; 99G1-663.46; 99E1-420.10; 99AA-216.42; 99B1-496.66; 99AE-053.17; 99V1-3825; 99C1-489.84; 99V2-3579; 98D1-740.71; 99AA-614.73; 99B1-543.30; 99MĐ3-085.31; 99MĐ5-066.13; 99AB-067.37; 99E1-643.19; 99B1-547.60; 99B1-572.28; 99H1-360.22; 99AC-033.60; 99E1-621.02;

99AA-537.80; 99AC-033.90; 99D1-467.84; 99AE-033.06; 99AE-075.67; 99E1-059.28; 99AC-033.70; 98AK-071.87; 99MĐ1-098.49; 29AH-027.90; 99G1-645.10; 29Y7-322.63; 99D1-593.93; 99AE-022.21; 99F138145; 99AE-014.40; 99AE-073.67; 99AE-047.23; 98K1-291.87; 29MĐ3-525.09; 99AA-155.03; 99C1-608.33; 99B1-481.03; 99AE-044.31; 99E1-457.74; 99L6-0192; 99C153859; 98B267793; 99V1-7834; 99E1-606.43; 99E1-313.53; 99AE-047.19; 99MĐ2-074.06; 98F146121; 99H1-337.83; 29B1-699.93; 99E1-079.50; 99MĐ5-062.56; 99E1-490.71;

29S1-427.14; 99E1-188.98; 99B1-278.66; 99L5-4606; 99G1-007.17; 99L3-2214; 99G1-365.24; 99AF-083.47; 99E1-313.55; 99D1-558.19; 99AA-106.77; 99L5-0300; 99G1-661.04; 99AA61567; 34B4-041.96; 99AA-117.35; 98B1-882.38; 20AB-042.91; 99AA-032.12; 98L6-6613; 98K1-204.16; 29T1-193.63; 99K1-158.31; 99G1-694.66; 29AA-013.69; 99C159701; 99AA-104.10; 99L5-7953; 99G1-190.07; 99G1-00019; 99G149700; 17B8-002.21.

Mô tô chạy quá tốc độ: 35 trường hợp

28N1-31154; 34C1-44593; 99AB-019.82; 99D1-13832; 99G1-65452; 12B1-19985; 12T1-9819; 20B2-51781; 27B2-09619; 28FN-08138; 17B8-551.21; 25B1-749.90; 29A1-343.29; 90B2-789.94; 36AM-094.14; 27AZ-063.40; 99G144644; 99E1-670.42; 99AA-092.16; 98H1-410.86; 98B3-678.21; 36AH-001.70; 29Y3-560.49; 11L1-141.45; 27B2-153.27; 33R2-5851; 36AD-663.02; 98B2-928.94; 98E1-538.35; 99AA-099.78; 99AA-153.27; 99E1-482.64; 99F1-549.69; 99G1-62828; 99T1-220.06.

571 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 612 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật. 

Trong đó có 342 trường hợp xe máy vi phạm. 

Danh sách cụ thể như sau: 

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy: 320 trường hợp

99C1-433.87; 99C1-556.27; 99B1-340.48; 99B1-494.72; 99E1-676.38; 98B2-608.70; 98D1-579.38; 99E1-661.81; 99C1-497.72; 99E1-663.42; 99E1-623.32; 99AE-073.83; 99E1-570.75; 99B1-015.55; 99C1-605.32; 99C1-501.43; 99C1-101.68; 99E1-676.28; 99E1-105.18; 99B1-258.08; 29S2-031.86; 99Z2-1111; 99AC-033.70; 99C1-370.71; 99E1-663.31; 99MĐ1-090.32; 99E1-229.09; 99AA-684.04; 99E1-324.98; 99B1-390.51; 36C2-226.84; 99C1-509.57; 99L6-3067; 99G1-461.82; 99AA-015.97; 99AE-055.79; 99G1-537.93; 99C1-287.22; 99G1-524.30; 99G1-585.68; 99E1-404.09; 99MĐ5-044.24; 99C1-435.56; 99MĐ3-094.42; 99B1-470.49; 99F1-049.68; 99AE-017.03; 99AE-017.03; 99AA-614.73; 99AA-617.94; 99E1-573.74; 99E1-583.72; 99G1-280.92; 99MĐ3-066.48; 99MĐ3-085.31; 99G1-015.90; 29N1-811.25; 99E1-558.15; 99F1-107.85; 99F1-107.85; 98B3-480.56; 99C1-066.51; 99C1-039.79; 99AC-056.35;

29N1-696.96; 12H1-295.28; 99G1-383.89; 99E1-606.43; 99G1-370.08; 30P4-9651; 99AA-061.99; 99AB-083.49; 99MĐ1-106.54; 99E1-079.50; 99AA-262.12; 99AE-026.32; 99AE-002.74; 99AA-735.01; 99G1-102.12; 99D1-495.58; 99D1-101.22; 98K1-378.08; 99G1-670.89; 99G1-693.66; 98B2-751.42; 99E1-639.21; 99E1-569.80; 99AC-032.51; 99C1-503.35; 99H1-210.23; 19G1-418.67; 99K1-031.86; 99G1-497.00; 99AD-020.33; 99G1-322.82; 99C1-495.52;

99MĐ5-042.10; 99AC-034.02; 99E1-448.77; 99G1-460.17; 37D1-181.52; 99AA-110.37; 22K2-7703; 29Z1-377.88; 22B2-656.81; 99B1-479.43; 29BA-038.17; 99AB-070.16; 99E1-451.63; 99V2-4399; 29F1-403.70; 29E1-816.86; 99C1-399.97; 99B1-115.05; 99B1-455.22; 99AA-332.03; 99G1-649.85; 99G1-668.72; 99E1-679.04; 99V1-3169; 99MĐ5-050.55; 29B1-606.32; 98K1-308.66; 99AE-044.97; 99C1-039.79; 99AA-104.33; 99AC-019.79; 99AB-021.54; 99AA-051.99; 99AA-041.40; 99G1-686.48; 99MĐ1-101.97; 99B1-397.29; 99AD-014.97; 99E1-102.91; 99C1-110.17; 99AA-093.19; 99E1-689.07; 99E1-526.92; 99C1-421.08; 99C1-155.79;

99E1-286.44; 99C1-553.11; 99C1-479.41; 99C1-556.67; 36G1-327.26; 99G1-634.27; 99MĐ3-073.91; 99C1-413.73; 99E1-099.16; 98B1-396.55; 99E1-503.46; 99G1-000.19; 99G1-163.36; 90B2-508.02; 99G1-235.28; 99MĐ5-068.35; 99E1-293.74; 29AC-025.97; 99C1-594.95; 99AA-310.32; 99F1-580.01; 99G1-523.47; 99AA-115.21; 99E1-082.79; 99E1-646.94; 12AA-097.11;

99AE-072.25; 99AB-057.01; 99MĐ3-073.90; 99B1-410.13; 99AC-030.55; 99E1-583.20; 12LA-085.57; 99AE-053.61; 99D1-490.46; 99B1-498.46; 99AE-019.65; 99MĐ5-060.15; 99AA-025.01; 99AA-108.60; 99H3-2360; 11B1-450.11; 99G1-141.35; 99AA-079.58; 99AE-006.29; 99D1-550.19; 99E1-296.73; 99AB-087.31; 98C1-182.12; 99B1-322.75; 99E1-574.10; 23AA-361.07; 99MĐ1-109.79; 99G1-502.33; 99AE-022.51; 99E1-597.71; 99E1-090.05; 99B1-419.42; 99C1-547.56; 99G1-278.51; 99E1-017.65; 99E1-616.07; 99E1-101.25; 99E1-393.70;

99B1-538.27; 99E1-643.99; 29Y3-243.02; 99MĐ5-050.55; 99E1-490.71; 99L2-9941; 99G1-133.29; 99AE-068.46; 99K1-224.90; 99B1-559.95; 99E1-693.81; 99E1-558.87; 99AA-227.03; 99AA-126.44; 99AA-051.90; 99AA-027.94; 99E1-641.20; 99AB-036.62;

99MĐ5-064.47; 99AA-285.43; 99H1-434.30; 99AA-348.94; 99AE-019.76; 99AB-075.40; 11AA-106.41; 99AA-018.71; 99E1-314.58; 99D1-159.90; 99E1-596.68; 99G1-621.69; 98K1-098.16; 99B1-441.10; 99MĐ1-106.54; 98E1-167.12; 99E1-689.07; 99AB-073.87; 99V2-5526; 99E1-056.55; 28E1-259.15; 29Z1-205.39; 8AK-071.87; 99F1-426.69; 99G1-018.56; 99C1-526.97; 99G1-640.85; 99AA-125.52; 98H1-298.83; 99AE-031.41; 99E1-472.14; 99G1-650.75; 99AE-021.44; 99E1-579.26; 99E1-383.31; 99V2-4399; 99E1-027.84; 99MĐ1-090.09; 99AA-104.46;

99AE-059.02; 99AB-086.34; 99E1-153.84; 98B3-253.62; 36AD-909.48; 99AE-075.71; 99B1-057.78; 29N1-823.42; 99AF-130.91; 99B1-099.24; 99H1-209.72; 99G1-620.00; 99C1-569.99; 99E1-488.02; 99G1-157.66; 99C1-387.42; 99AA-035.61; 99AE-072.36; 99G1-381.66; 99G1-613.38; 99MĐ1-073.27; 99G1-522.14; 99B1-524.02; 99G1-690.60; 99G1-385.92; 99MĐ2-073.74; 99G1-104.66; 29N1-469.74; 99MĐ5-050.55; 29N1-976.55; 99E1-479.16; 99L6-3860;

99Z2-0103; 99C1-556.14; 99B1-542.97; 99MĐ1-091.53; 36B6-878.04; 12S1-211.61; 99E1-602.03; 90AA-046.08; 99C1-377.83; 99G1-085.06; 98K1-183.41; 99AK-010.26; 22MĐ1-061.45; 99B1-444.49; 99E1-674.99; 99AA-117.09; 99H1-316.96; 99S2-1658; 12V1-189.21; 99K1-260.11; 99E1-591.77; 99AE-044.08; 99E1-410.91; 99E1-512.05; 99C1-306.61; 99C1-333.33.

Chạy quá tốc độ quy định: 22 trường hợp

99G1 65566; 99G1 56426; 99G1- 56350; 99E1 68058; 99AF - 09289; 29Z1 30612; 98K1 07611; 98G1 16315; 98B1 - 86777; 34C1-297.90; 34B3 73386; 29X7 48309; 29P1 50375; 26AM 01823; 21G1 17831; 21B1 21790; 19C1 47642; 18H1 81234; 18F1 49356; 18B2- 94379; 14AU-053.72; 12L1 22241.

Người dân có có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

48 xe máy chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

